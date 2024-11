A luta de Mike Tyson e Jake Paul está se aproximando e os lutadores estão treinando firme para o grande desafio. Em entrevista ao “UOL”, Rafael Cordeiro, técnico brasileiro do norte-americano, afirmou que o Paul será esmagado por Tyson.

— A gente espera arrancar a cabeça do Paul. Você vai ver o Mike Tyson como ele sempre foi, só que agora em um novo tempo. — afirmou Rafael Cordeiro.

O preparo físico de Mike Tyson impressiona até mesmo Rafael Cordeiro. Ele treina quatro vezes por dia e só folga aos domingos. A rotina começa com um exercício aeróbico na parte da manhã. Perto da hora do almoço, por volta de 12h, é hora de treinar boxe com o Rafael. É o segundo treino do dia, intenso e exige muito esforço e agilidade.

Na parte da tarde, segundo Rafael, Mike faz a preparação física com outra equipe técnica. À noite, faz musculação. Os treinos exaustivos são equilibrados com séries de massagem.

Quem é Rafael Cordeiro?

Rafael Cordeiro é ex-lutador de MMA e como técnico, tem no currículo a formação de Fabrício Werdum, Maurício Shogun e Anderson Silva. Em 2012 e 2016, foi escolhido como o melhor treinador de MMA do mundo. Nascido em Curitiba, Paraná, o brasileiro mora nos Estados Unidos há 15 anos. Há 15 anos, fundou na Califória, a “Kings MMA”, sua primeira academia de artes marciais. O empreendimento, que começou com oito alunos, hoje são mais de 300 em uma das três unidades da franquia.

Quando é a luta entre Mike Tyson e Jake Paul?

O combate entre Mike Tyson e Jake Paul será no dia 15 de novembro, com transmissão, ao vivo e exclusivamente na Netflix, às 22h (Horário de Brasília). O duelo será realizado no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.