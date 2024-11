Que noite! Para quem ficou acordado até de madrugada, não faltaram espetáculos em cima do ringue nas lutas do evento "Paul x Tyson", na madrugada deste sábado (16). Com direito à vitória de Jake Paul em cima de Mike Tyson e derrota de Whindersson Nunes, a noite de combates contou com sete disputas.

Mike Tyson x Jake Paul

O influenciador Jake Paul venceu Mike Tyson por decisão unânime dos juízes (80 a 72, 79 a 73 e 79 a 73) em uma luta marcada por reviravoltas e respeito mútuo. O influenciador começou cauteloso, mas equilibrou o combate ao defender e contra-atacar no primeiro round. Com Tyson buscando a curta distância e mostrando mobilidade surpreendente para seus 58 anos, Paul conseguiu desnortear a lenda do boxe a partir do terceiro round, quando encaixou um cruzado decisivo. Nos rounds seguintes, Jake dominou com maior volume de golpes, enquanto "Iron Mike" ficou na defensiva, demonstrando cansaço. No último assalto, Paul tentou o nocaute, mas Tyson resistiu, mostrando o motivo de ser um dos maiorez boxeadores da história.

Jake Paul acerta o rosto de Mike Tyson durante luta de boxe (Foto: Al Bello/AFP)

Katie Taylor x Amanda Serrano

A melhor luta da noite. Amanda Serrano não quis esperar e partiu para cima da campeã. A porto-riquenha conseguiu desnortear a irlandesa após dois socos, que não foram tiveram sequência devido ao gongo, que anunciou o final do primeiro round. Serrano seguiu com tudo no segundo assalto, conseguindo encaixar melhor sequência e forçando Katie a ir para o clinch.

No terceiro round, Taylor conseguiu equilibrar o combate, mas no quarto assalto a pressão de Amanda voltou. Ainda assim, a irlandesa conseguiu contra-atacar com um soco, que abriu um corte no supercílio da desafiante. Com o ferimento, Katie começou a focar no local, onde aumentou ainda mais a lesão de Serrano, que, mesmo machucada, não se abalou e seguiu na troca de golpes.

Katie Taylor dá soco em Amanda Serrano durante luta de boxe (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

Na parte final da luta, Katie Taylor e Amanda Serrano continuaram trocando golpes, mas a irlandesa foi punida com um ponto após acertar um soco na porto-riquenha depois do juiz da luta paralisar o combate. Penalizada, Katie foi com tudo para cima de Serrano, que respondeu na mesma moeda, transformando o último round em uma guerra, mas sem nocaute. Na decisão dos árbitros, por 95-94, Katie Taylor venceu Amanda Serrano por decisão unânime e se manteve campeã unificada das superleves do boxe.

Mario Barrios x Abel Ramos

Pelo título dos meio-médios da WBC, Barrios e Ramos fizeram um dos melhores combates da noite. A luta começou com domínio do campeão Mario, que derrubou o desafiante duas vezes, abrindo contagem em uma. Mas tudo mudou no sexto round, quando Barrios caiu após três socos de Abel, mas seguiu vivo no duelo.

Após isso, a luta ficou super equilibrada, com quase nocautes dos dois lados, principalmente de Abel, que quase venceu o duelo no último round, mas Mario seguiu de pé. Na decisão dos juízes, Mario Barrios seguiu campeão após decretarem empate entre os americanos.

Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

Lenda na Índia, Neeraj foi confiante para o primeiro round. O indiano apostou na guarda baixa, com esquivas rápidas e acertando os melhores socos. No segundo assalto, o cenário foi o mesmo, com Goyat melhor nas ações ofensivas e provocando o brasileiro sem se defender. Resistente, o brasileiro seguiu em pé e sem se abalar com os socos sofridos.

No terceiro round, o indiano aparentou cansaço, mas seguiu melhor. Whindersson conseguiu crescer um pouco no combate, mas sofreu com jabs novamente. Atrás na pontuação, Nunes teve que arriscar mais para buscar o nocaute, mas não conseguiu surpreender Neeraj, que seguiu se defendendo bem e contra-atacando melhor ainda.

Whindersson perdeu para o indiano Neeraj Goyat (Foto: Sarah Stier/AFP)

No assalto decisivo, Goyat não deixou Whindersson crescer na luta e seguiu atacando mais. O indiano deixou o brasileiro em situações delicadas algumas vezes, mas não nocauteou. Após o final da luta, Neeraj Goyat venceu por decisão unânime dos juízes. Com a derrota, Whindersson Nunes estreou com derrota no cenário profissional. O influenciador amargou a terceira derrota no cartel, que conta com duas vitórias e dois empates.

Outros confrontos da noite

No card preliminar, Bruce Carrington Jr. venceu Dana Coolwell e Lucas Bahdi superou Armando Casamonica. Além disso, Shadasia Green venceu e manteve o cinturão do super peso-médio, diante de Melinda Watpool - MBO Super peso-médio.