O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta quarta-feira (13), por volta das 6h (de Brasília), o horário oficial ainda será divulgado pela Federação Internacional, em Surabaya, na Indonésia. O confronto terá transmissão do Youtube da Volleyball World.

A Seleção venceu as quatro primeiras partidas, Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todas por 3 sets a 0, mas acabou sendo derrotada pela seleção japonesa na última terça por 3 a 1, com parciais de 24/26, 25/17, 25/22 e 25/22.

A Coreia do Sul, por sua vez, foi superada pelos Estados Unidos e pela China, mas venceu a República Dominicana e a Croácia, garantindo o terceiro lugar.

Brasil x Coreia do Sul BRA KOR Oitavas de final Mundial de volêi Sub-21 Data e Hora Quarta-feira (13), às 6h (de Brasília) Local Surabaya, na Indonésia Árbitro Onde assistir Youtube da Volleyball World

Grupos do Mundial

G Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D # Indonésia China Itália Brasil # Argentina Estados Unidos Turquia Japão # Sérvia México Egito Tunísia # Porto Rico República Dominicana Polônia Tailândia # Canadá Coreia do Sul Argélia Chile # Vietnã Croácia República Tcheca Bulgária

Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando entre si no msmo grupo. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

