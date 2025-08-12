Brasil x Coreia do Sul: horário e onde assistir às oitavas do Mundial de vôlei Sub-21
As equipes nunca se enfrentaram na competição
O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta quarta-feira (13), por volta das 6h (de Brasília), o horário oficial ainda será divulgado pela Federação Internacional, em Surabaya, na Indonésia. O confronto terá transmissão do Youtube da Volleyball World.
A Seleção venceu as quatro primeiras partidas, Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todas por 3 sets a 0, mas acabou sendo derrotada pela seleção japonesa na última terça por 3 a 1, com parciais de 24/26, 25/17, 25/22 e 25/22.
A Coreia do Sul, por sua vez, foi superada pelos Estados Unidos e pela China, mas venceu a República Dominicana e a Croácia, garantindo o terceiro lugar.
➡️Brasil perde de virada para o Japão no Mundial de vôlei Sub-21
Brasil x Coreia do Sul
Grupos do Mundial
|G
|Grupo A
|Grupo B
|Grupo C
|Grupo D
#
Indonésia
China
Itália
Brasil
#
Argentina
Estados Unidos
Turquia
Japão
#
Sérvia
México
Egito
Tunísia
#
Porto Rico
República Dominicana
Polônia
Tailândia
#
Canadá
Coreia do Sul
Argélia
Chile
#
Vietnã
Croácia
República Tcheca
Bulgária
Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando entre si no msmo grupo. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.
Elenco do Brasil
- Amanda - Levantadora
- Ana Berto - Levantadora
- Larissa - Oposta
- Isa - Ponteira
- Rebeca - Oposta
- Aline - Ponteira
- Luana - Central
- Helena - Ponteira
- Vittoria - Ponteira
- S. Will - Líbero
- Palhano - Central
- Giovana - Central
- Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico
