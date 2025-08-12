menu hamburguer
Onde Assistir

Brasil x Coreia do Sul: horário e onde assistir às oitavas do Mundial de vôlei Sub-21

As equipes nunca se enfrentaram na competição

imagem cameraBrasil x Japão pelo Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
13:04
Atualizado há 33 minutos
O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta quarta-feira (13), por volta das 6h (de Brasília), o horário oficial ainda será divulgado pela Federação Internacional, em Surabaya, na Indonésia. O confronto terá transmissão do Youtube da Volleyball World.

Relacionadas

A Seleção venceu as quatro primeiras partidas, Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todas por 3 sets a 0, mas acabou sendo derrotada pela seleção japonesa na última terça por 3 a 1, com parciais de 24/26, 25/17, 25/22 e 25/22.

A Coreia do Sul, por sua vez, foi superada pelos Estados Unidos e pela China, mas venceu a República Dominicana e a Croácia, garantindo o terceiro lugar.

➡️Brasil perde de virada para o Japão no Mundial de vôlei Sub-21

Brasil x Coreia do Sul

BRA
Bandeira &#8211; Coreia do Sul
KOR
Oitavas de final
Mundial de volêi Sub-21
Data e Hora
Quarta-feira (13), às 6h (de Brasília)
Local
Surabaya, na Indonésia
Árbitro
Onde assistir
Youtube da Volleyball World

Grupos do Mundial

GGrupo AGrupo BGrupo CGrupo D

#

Indonésia

China

Itália

Brasil

#

Argentina

Estados Unidos

Turquia

Japão

#

Sérvia

México

Egito

Tunísia

#

Porto Rico

República Dominicana

Polônia

Tailândia

#

Canadá

Coreia do Sul

Argélia

Chile

#

Vietnã

Croácia

República Tcheca

Bulgária

Para a fase preliminar24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando entre si no msmo grupo. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

Brasil enfrenta o Japão pelo Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Elenco do Brasil

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central
  • Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico

circulo com pontos dentroTudo sobre

