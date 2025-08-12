Sebastian Vettel projeta futuro de Gabriel Bortoleto na F1: ‘Expectativas diferentes’

Gabriel Bortoleto faz uma sólida temporada de estreia na Fórmula 1 com a Sauber. Apesar do início difícil, pontuou em três das últimas quatro corridas e impressionou dentro e fora do paddock. Após o recém-desempenho positivo, o brasileiro tem sido colocado como possível "o melhor novato do ano". Com o maior grupo de novatos desde 2010, Sebastian Vettel celebrou a fase desses jovens pilotos na F1 2025. Ao Lance!, o tetracampeão mundial ainda comentou sobre a atuação de Bortoleto, assim como seu futuro com a Audi.

Confira o vídeo de Vettel sobre Bortoleto

— Eu acho que, para ser honesto, todos os novatos deste ano estão fazendo um bom trabalho até agora. Então, é emocionante assistir e é bom ver diferentes nomes. Os jovens vindo e fazendo um bom trabalho e incomodando alguns dos mais velhos — analisou Vettel.

Esse encontro entre novato e veterano pode ser visto, inclusive, dentro da Sauber. Ao lado de Nico Hulkenberg, Bortoleto enfrenta uma temporada de altos e baixos com a equipe, a última colocada em 2024. Apesar do início difícil, os resultados começaram a chegar para o brasileiro que anota 14 pontos no Mundial de Pilotos.

O que esperar do Bortoleto com a Sauber?

Apesar dos títulos consecutivos da F3 e F2, o brasileiro chegou à elite do automobilismo sem muitas expectativas dos fãs da Fórmula 1, o que mudou com as últimas etapas de 2025. O desempenho do novato, no entanto, surpreendeu com o carro subestimado da Sauber na temporada. Segundo Vettel, o tempo foi um "parceiro" de Bortoleto em sua estreia na categoria.

— Eu acho que ele precisa manter os pés no chão, mas ele está fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele tomou um pouco de tempo para se acostumar, mas eu acho que ele está ficando mais e mais consistente. Mais em casa e mais familiar com o time — disse o alemão.

De familiaridade com novas equipes, o tetracampeão mundial da Fórmula 1 entende bem. Vettel passou por cinco escuderias diferentes em seu tempo na elite do automobilismo, como: Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari, Aston Martin e BMW Sauber. Agora, cabe a Bortoleto continuar o trabalho com a Sauber para evoluir cada vez mais dentro e fora das pistas.

Para a próxima temporada, o brasileiro precisará enfrentar novas adaptações na categoria. Além do novo regulamento, a Sauber se tornará, enfim, Audi, e Bortoleto contará com novos carros e uma "nova" equipe para recomeçar o trabalho em seu segundo ano na Fórmula 1. Essa mudança para o novato, inclusive, foi analisada por Vettel, que reforçou sobre a importância do tempo na carreira do piloto.

— Obviamente, há muitas coisas que são diferentes na Fórmula 1 quando você começa. Então, dê-lhe o tempo. Eu acho que ele vai ter o tempo. E nós veremos no ano que vem uma grande mudança para o time, com um nome diferente, pessoas diferentes e expectativas diferentes — concluiu.

Por mais que a vitória não venha do dia para a noite, as expectativas são grandes para a atuação da Sauber/Audi na F1 2026. Com melhores resultados na atual temporada, em comparação com a última, a equipe vem conquistando seu espaço no meio do grid em disputa pela zona de pontuação.

Bortoleto foi piloto do dia de última etapa

Quem não acompanhou a última corrida, no dia 3 de agosto, pode achar estranho a eleição de Bortoleto como o piloto de destaque do dia. Apesar de conquistar apenas uma posição, em relação ao grid de largada, a atuação de ataque e defesa do brasileiro desde o apagar das luzes verdes foi impressionante. O novato realizou uma única parada e foi o suficiente para manter a boa posição, assim como os oito pontos a mais no Mundial de Pilotos.

Com a nova pontuação, o piloto da Sauber vai para os 14 pontos no campeonato, o que o tira da "vice-lanterna" do grid. Bortoleto ultrapassa Yuki Tsunoda e Oliver Bearman que contam com 10 e 8 pontos, respectivamente.