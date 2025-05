Maior apoiador de Pérez procura Alpine por vaga na F1 2026

Carlos Slim, dono da Escuderia Telmex e principal apoiador de Sergio Pérez, procurou a Alpine em Miami para sondar a possibilidade de uma vaga para o protegido na Fórmula 1 2026. Equipe comandada por Flavio Briatore ressaltou que a prioridade é avaliar o desempenho nas primeiras corridas do piloto do #43, mas deixou porta aberta para o mexicano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Pérez saiu bastante contestado da Red Bull no fim de 2024, mas sempre considerou um retorno à Fórmula 1. Já afirmou que voltaria à principal categoria do automobilismo se encontrasse uma vaga muito atraente e um projeto que motivasse.

A Cadillac disse estar à procura de um piloto experiente para preencher uma das vagas da equipe e Sergio está entre os principais candidatos. A possibilidade é vista com bons olhos também pela facilidade de atrair patrocinadores, dada a proximidade entre Estados Unidos e México.

continua após a publicidade

Sergio Perez no GP do bahrein de 2023 (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Red Bull Content Pool)

De acordo com o portal inglês "The Race", Slim esteve no GP de Miami e teve conversas sobre o futuro do mexicano. Entende-se que, como representantes de Pérez entraram em contato com a Alpine no final do ano passado, houve uma nova conversa com Briatore, para verificar se esse poderia ser um destino para o piloto em 2026.

A oportunidade para é vista com possibilidade de desempenho mais imediato que na Cadillac, algo importante visto que Pérez completa 36 anos em janeiro do próximo ano. O projeto norte-americano começa do zero e só terá o próprio motor a partir de 2029. A Alpine não o considera um dos principais concorrentes para assumir um dos assentos, mas deixou a porta aberta. A prioridade é avaliar o desempenho de Colapinto nas próximas corridas, com o reserva Paul Aron correndo por fora.

continua após a publicidade

➡️ Adversário de Wild em Roma não vence uma partida há quase dois meses

Colapinto entra na jogada

Um fator a ser considerado em relação a Slim e Briatore é se haveria uma maneira de trabalharem juntos mesmo que Pérez não se juntasse à equipe. Foi aí que o nome de Franco Colapinto entrou em voga. Como a Escuderia Telmex de Slim apoia vários pilotos latinos pelo mundo, houve o debate sobre a possibilidade de passar a patrocinar Franco.

No ano passado, a Red Bull considerou a contratação do argentino. Os taurinos cogitaram a possibilidade de usar a popularidade do jovem piloto na América Latina como uma forma de continuar com o apoio de Slim ainda que Pérez saísse do time. Porém, a negociação não foi para frente.

Sergio Perez defendeu a Red Bull até 2024, quando foi demitido (Foto: Mark Thompson / Getty Images / Red Bull Content Pool)

Agora, o mesmo é visto como possível de se aplicar à Alpine, caso Colapinto consiga se estabelecer como a clara preferência de Briatore. E, claro, contanto que o acordo seja proveitoso para Slim.

A Fórmula 1 retorna de 16 a 18 de maio para o GP da Emília-Romanha, o primeiro da temporada 2025 na Europa.