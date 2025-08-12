Campeão do tiro com arco no Pan Júnior conta como esporte salvou sua vida

PARAGUAI - Quem vê o jovem de sorriso largo nem imagina o tamanho do obstáculo que Miguel Pereira precisou superar ainda muito cedo. Aos 13 anos, o menino de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, sofreu uma grave infecção na coluna, correu risco de nunca mais andar e até de morrer. Plenamente recuperado graças ao esporte, Miguel conquistou, nesta terça-feira (12), o ouro do tiro com arco por equipes nos Jogos Pan-Americanos Júnior, ao lado de Leonardo Oliveira.

continua após a publicidade

➡️Exclusivo: Stephanie Balduccini explica desabafo no Mundial de natação

Miguel teve osteomielite lombar, infecção grave do osso, e sacroileíte, inflamação da articulação na base da coluna vertebral. Mais complicado do que os nomes foi o processo de recuperação do adolescente que em 2020, durante o ápice da pandemia de Covid-19, passou seis meses hospitalizado e chegou a ter infecção generalizada, que ameaçou sua vida. Depois da internação e de um longo tratamento, a recomendação médica foi para que o jovem praticasse esportes, mas ainda com certa moderação.

— Quase foi um quadro pra sempre, quase fiquei pra sempre na cadeira de rodas. Graças ao esporte, ao trabalho da equipe médica e de todos os envolvidos, ficou tudo bem. Teve uma hora que eu não podia fazer muito esforço, senão deslocava as vértebras, mas também não podia fazer pouco, porque senão calcificava (as vértebras), então tinha que ter esse meio-termo. Então, foi no esporte que eu encontrei esse meio-termo, pegando devagarzinho, voltando aos treinos - contou.

continua após a publicidade

Além do tiro com arco, modalidade com a qual Miguel tem uma história recente, o jovem de 18 anos também encontrou na corrida uma forma de se manter ativo e com saúde.

— Em 2022 eu conheci a modalidade do tiro com arco e no final de 2023 eu comecei a praticar como atleta. Essa é minha primeira viagem internacional, é um peso enorme, é muito nervosismo, ainda mais representando o Time Brasil num evento tão importante, é o segundo evento mais importante da minha categoria, e eu tô muito feliz por já ter conseguido conquistar o ouro - declarou.

continua após a publicidade

➡️Legado de Rayssa Leal impulsiona nova geração do skate feminino brasileiro

Brasileiros levaram o ouro por equipes no tiro com arco recurvo (Foto: Miriam Jeske/COB)

'Vamo brincar de Robin Hood?'

Leonardo Oliveira foi campeão por equipes do tiro com arco recurvo ao lado de Miguel Pereira. Após a final, em conversa descontraída com a reportagem do Lance!, o jovem, bastante carismático, declarou que pretende trazer mais atenção à modalidade por meio de medalhas e de um convite inusitado.

— A intenção é levar cada vez mais o tiro com arco pro mundo, porque o tiro com arco ainda não é um esporte tão divulgado e a nossa intenção é ganhar mais medalhas e divulgar para o mundo. O gatilho que eu usaria seria 'vamo brincar de Robin Hood?', talvez, porque é um pouco parecido, é legal! - brincou o atleta, arrancando risos do companheiro de modalidade.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)