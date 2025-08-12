Vítima de Calderano na Copa do Mundo é campeão no Japão; vídeo
Anfitrião Tomakazu Harimoto derrota campeão mundial em Yokohama
Em abril, uma vitória sobre Tomokazu Harimoto levou Hugo Calderano a uma inédita final de Copa do Mundo. Logo em seguida, o brasileiro faria história com o maior título da carreira. Pois, nesta segunda-feira (11), o mesa-tenista anfitrião se emocionou ao se sagrar campeão do WTT do Japão, disputado em Yokohama.
O título veio com triunfo por 4 a 2 sobre o chinês Wang Chuqin, vice-líder do ranking, com parciais de 11/9, 11/5, 11/8, 9/11, 11/13 e 11/4. O atleta da China, aliás, derrotou, em maio, o brasileiro na final do Mundial, em Doha, no Catar.
- Já perdi tantas vezes para Wang Chuqin que mal me lembro de tê-lo vencido. Por isso, tive que pensar muito nas minhas táticas, imaginar um dia como hoje, e isso se concretizou, então estou muito feliz - celeboru o número 4 do mundo.
Harimoto vai passar Calderano no ranking
Antes mesmo de chegar à decisão, Harimoto já havia garantido a subida de uma posição no ranking mundial, ultrapassando Hugo Calderano.
Harimoto acumulava 5.280 pontos. Com a chegada na semifinal de Yokahoma, o japonês receberá 350 pontos, o suficiente para superar o brasileiro no ranking mundial. Atualmente, Calderano acumula 5.525 pontos.
Brasileiro volta na Suécia
Campeão do WTT de Foz do Iguaçu, há nove dias, Calderano não disputou a competição em Yokohama. O retorno do campeão da Copa do Mundo se dará na etapa de Malmo, na Suécia, do WTT, que começa no próximo domingo (17).
Além do troféu no Paraná e do vice do Mundial, o primeiro sul-americano campeão da Copa do Mundo também venceu as etapas de Buenos Aires e da Eslovênia do WTT.
