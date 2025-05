Após uma semana de pausa, a Fórmula 1 retorna com força total ao tradicional Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália, para a sétima etapa da temporada 2025. O Grande Prêmio da Emilia-Romagna — antiga corrida conhecida como GP de San Marino — será disputado neste fim de semana, entre os dias 16 e 18 de maio. No Brasil, a transmissão ficará por conta da Band, Bandsports e F1TV.

A prova marca a estreia do calendário europeu neste campeonato. Em 2025, a temporada começou na Austrália e seguiu com etapas na China, Japão, Bahrein e Arábia Saudita. Até agora, a única corrida fora da Ásia e do Oriente Médio foi o GP de Miami, disputado há duas semanas.

O GP de Emilia-Romagna voltou ao calendário da Fórmula 1 em 2020, após 14 anos fora do circuito. A volta aconteceu por conta da pandemia de Covid-19, que exigiu mudanças na programação da categoria e abriu espaço para novas pistas, como a de Ímola.

Relembre a edição de 2024

Max Verstappen no GP da Emilia-Romagna, na Itália (Foto: Red Bull)

Apesar da pressão de Lando Norris nas voltas finais, Max Verstappen venceu a prova do ano passado. Antes da corrida, o holandês já havia igualado um recorde de Ayrton Senna: o de poles consecutivas na Fórmula 1.

Com a vitória em Ímola, Verstappen se tornou o segundo maior vencedor da pista, empatando com Senna e Alain Prost. Ele ultrapassou Nelson Piquet, tricampeão mundial e seu sogro, que venceu duas vezes no circuito. Assim como Michael Schumacher entre 2002 e 2004, Max conquistou suas vitórias na pista italiana em sequência.

POLE POSITION: Max Verstappen;

VENCEDOR DA CORRIDA: Max Verstappen;

PÓDIO DA CORRIDA: Max Verstappen (1º), Lando Norris (2º) e Charles Leclerc (3º);

VOLTA MAIS RÁPIDA: Max Verstappen — 1:15.484;

Bortoleto já correu na pista pela F2

Gabriel Bortoleto conquistou a pole position na Fórmula 2 em Ímola em 2024, mas não conseguiu converter essa vantagem em vitória na corrida. A prova foi vencida por Isack Hadjar, atual piloto da Racing Bulls, enquanto Bortoleto ficou com a segunda colocação. Joshua Dürksen fechou o pódio na Emilia-Romagna.

