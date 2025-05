Carro campeão com Barrichello em 2009 é leiloado; veja valor

O carro da Brawn GP utilizado na histórica temporada de 2009 foi vendido em um leilão realizado durante o fim de semana do GP de Miami por US$ 3,8 milhões (aproximadamente R$ 21,6 milhões). O chassi 001/01, um dos três únicos BGP 001 já construídos, foi arrematado pela casa de leilões Bonhams|Cars.

— Esse carro representa o conto de fadas definitivo da F1 — um design revolucionário que redefiniu o que era possível. O chassi 001/01 é um pedaço da história do automobilismo, e sua oferta em leilão certamente cativará colecionadores de todo o mundo. Temos a honra de apresentar essa oportunidade inédita no GP de Miami, um palco condizente com seu status lendário — afirmou Louis Frankel, chefe de vendas da Bonhams|Cars em Miami.

Apesar de expressiva, a quantia arrecadada ficou abaixo da estimativa inicial, que variava entre US$ 4,5 e 6,5 milhões (cerca de R$ 25,5 a 36,9 milhões).

Brawn GP: a zebra mais famosa da Fórmula 1

O BGP 001 é considerado símbolo de uma das maiores surpresas da história da Fórmula 1. A trajetória da equipe começou após a saída da Honda do esporte no final de 2008. Ross Brawn e Nick Fry compraram a equipe por apenas £1 (cerca de R$ 3 na época) e firmaram uma parceria com a Mercedes-Benz para o fornecimento de motores.

Na temporada de estreia, Jenson Button venceu seis das sete primeiras corridas, iniciando uma campanha dominante que culminou com os títulos de pilotos e construtores. Ao fim daquele ano, a Mercedes comprou a equipe, dando origem à sua escuderia oficial — que viria a conquistar oito títulos consecutivos de construtores e sete de pilotos, com Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

Carro pilotado por Barrichello e dado a Button

A temporada mágica da Brawn GP, em 2009, teve oito triunfos (Foto: AFP)

O exemplar vendido foi pilotado por Rubens Barrichello durante a temporada de 2009 e mais tarde entregue a Jenson Button como prometido pela equipe, caso ele conquistasse o título. Inicialmente, Button receberia apenas uma réplica, o que não agradou ao piloto. Após negociações, o campeão mundial acabou recebendo o chassi 001/01. Já o chassi 002, que Button usou em corridas, permanece na coleção pessoal de Ross Brawn.