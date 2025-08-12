menu hamburguer
Mais Esportes

Sueco quebra o recorde mundial do salto com vara pela 13ª vez; vídeo

Mondo Duplantis quebra o próprio recorde mundial no salto com vara

Mondo Duplantis
imagem cameraMondo Duplantis (Foto: Jonathan Nakstrand / AFP)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porGustavo Loio,
Dia 12/08/2025
15:35
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mondo Duplantis, mais uma vez, reescreveu a história do atletismo. O sueco de 25 anos alcançou a marca impressionante de 6,29 metros durante o Meeting de Budapeste, superando seu próprio recorde mundial. A performance espetacular, digna dos grandes palcos, foi a cereja no bolo de um dia memorável para o esporte, confirmando que Duplantis não compete apenas contra seus adversários, mas também contra os limites do que é possível para o corpo humano. A cada salto, ele eleva a fasquia, literal e metaforicamente, mostrando ao mundo que ainda há espaço para o impossível.

Armand Duplantis no momento da prova quebrando sua marca (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)
Após garantir a vitória no evento, ele decidiu arriscar e pedir a elevação do sarrafo para 6,29 metros. Na primeira tentativa, a barra caiu, mas a confiança de Duplantis permaneceu inabalável. Na segunda, a arena inteira prendeu a respiração. Com uma corrida precisa, um impulso poderoso e uma técnica impecável, ele flutuou sobre a barra, aterrissando no colchão para celebrar mais um feito histórico. A multidão, em êxtase, aplaudiu o atleta que já se tornou uma lenda viva do atletismo.

Duplantis vem quebrando os próprios recordes desde 2020

Essa não é a primeira vez que o sueco surpreende o mundo. O atleta vem quebrando a própria marca de forma consistente, adicionando um centímetro a cada nova conquista desde 2020. De 6,17m para 6,18m, depois para 6,19m, e assim por diante. Essa progressão constante mostra não apenas seu talento bruto, mas também sua dedicação implacável e sua busca incessante pela perfeição. Com apenas 24 anos, o sueco já tem no currículo títulos olímpicos, mundiais e agora, mais um recorde que ele mesmo terá que tentar superar no futuro.

Com o novo recorde de 6,29 metros, Mondo Duplantis solidifica ainda mais seu legado como o maior saltador com vara de todos os tempos.

