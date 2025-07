UFC 318: Dublê de modelo e lutador, Dulatov estreia com nocaute; vídeo

O alemão Islam Dulatov derrotou Adam Fugitt por nocaute no primeiro round durante sua estreia no UFC 318. O combate de peso meio-médio ocorreu no sábado (19), quando o vencedor do "Contender Series" finalizou seu oponente com um gancho de esquerda aos 4min06 do assalto inicial. Em entrevista pós-luta com o ex-lutador Daniel Cormier, Dulatov comentou que estaria pronto para retornar ao seu outro emprego na segunda-feira, revelando que trabalha como modelo quando não está competindo no octógono.

continua após a publicidade

Dulatov, que havia cancelado sua participação em evento programado para fevereiro, está invicto desde 2019, quando sofreu sua única derrota na estreia profissional. Fugitt chegou ao confronto com histórico de duas vitórias e duas derrotas na organização, vindo de resultado positivo contra Josh Quinlan.

Dulatov em ação nas passarelas (reprodução redes sociais)

Como foi o nocaute de Dulatov

O estreante dominou o combate desde o início, ocupando o centro do octógono e estabelecendo o ritmo da luta. Com diretos precisos e chutes baixos eficientes, Dulatov rapidamente encontrou a distância ideal para seus golpes, enquanto seu adversário adotava postura mais defensiva.

continua após a publicidade

Durante o confronto, Fugitt tentou mudar a dinâmica com tentativas de queda, mas não conseguiu manter o oponente no chão. Antes do golpe decisivo, Dulatov já havia balançado Fugitt com dois joelhos e manteve o controle mesmo quando o adversário conseguiu uma breve queda.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Islam Dulatov nocauteia Adam Fugitt no UFC 318 (foto: Jonathan Bachman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

UFC 318

Card Principal:

Max Holloway (EUA) (c) x Dustin Poirier (EUA) - peso leve - Cinturão BMF Paulo "Borrachinha" Costa (BRA) x Roman Kopylov (RUS) - peso médio Kevin Holland (EUA) x Daniel Rodriguez (EUA) - peso meio-médio Dan Ige (EUA) x Patricio Pitbull (BRA) - peso pena Michael Johnson (EUA) x Daniel Zellhuber (MEX) - peso leve

Card Preliminar:

Kyler Phillips (EUA) x Vinicius Oliveira (BRA) - peso galo Brendan Allen (EUA) vence Marvin Vettori (ITA)- peso médio Nikolay Veretennikov (CAZ) vence Francisco Prado (ARG) - peso meio-médio Ateba Gautier (CAM) vence Robert Valentin (SUI) - peso médio

Preliminares Iniciais: