Entenda a relação de Doncic com a chegada de ex Boston Celtics

A chegada de Marcus Smart ao Los Angeles Lakers, confirmada neste sábado (19), tem relação direta com a influência de Luka Dončić dentro do time de Los Angeles. O astro esloveno, principal nome do time ao lado de LeBron James desde a sua chegada em uma megatroca na última temporada, participou ativamente do processo de recrutamento do armador, que fechou contrato de dois anos no valor de U$11 milhões após ser liberado pelo Washington Wizards. Marcus Smart despertava interesse também do Milwaukee Bucks e do Phoenix Suns.

Luka Doncic disputou seu primeiro jogo ao lado de LeBron James no Lakers. (Foto: Reprodução / X/ @Lakers)

De acordo com o jornalista da ESPN, Shams Charania, o esloveno teve participação direta na chegada do armador de 31 anos na no time de Los Angeles. O astro do Los Angeles Lakers entrou em contato com Marcus Smart para convence-lo a ir para a equipe. O esloveno teria destacado o papel do armador na formação de uma identidade mais sólida no perímetro defensivo, algo que o técnico JJ Redick considera fundamental para buscar o título na temporada 2025/26.

Eleito defensor do Ano em 2022, Marcus Smart chega com a missão de fortalecer a parte defensiva do Lakers, que tem sido um dos pontos mais frágeis da equipe nos últimos tempos. Embora tenha convivido com lesões recentes, o jogador de 31 anos é reconhecido por sua intensidade na marcação e pelo perfil competitivo.

A participação direta de Luka Doncic com a chegada de um reforço na equipe, pode incomodar mais uma vez LeBron James. Visto que um dos motivos que está incomodando um dos maiores jogadores da história da NBA, é que ele se sente desvalorizado após a chegada do esloveno.

Desgaste entre LeBron, Lakers e Doncic

O clima no Los Angeles Lakers é de tensão nesta pós-temporada da NBA, principalmente entre LeBron James, Luka Doncic e a diretoria da franquia. Segundo jornalistas da ESPN, o craque de 40 anos se sente desvalorizado após a chegada do esloveno e pode buscar outra equipe para as próximas temporadas.

A primeira situação em que o camisa 23 se mostrou insatisfeito foi logo quando a troca de Luka aconteceu. O craque não sabia da chegada de Doncic e nem o que envolvia a negociação. Meses depois, a franquia foi vendida por US$ 10 bilhões para Mark Walter, CEO da TWG Global, e apenas Doncic recebeu o aviso, deixando LeBron de lado mais uma vez.

A "cereja do bolo" aconteceu dias depois do fim da temporada 2024/25, quando o diretor do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, o técnico JJ Redick e Luka Doncic se encontraram para um jantar. Os temas abordados não foram divulgados pela mídia, mas o encontro aconteceu sem LeBron James na mesa.