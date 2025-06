O técnico Zé Roberto Guimarães manteve a lista de 14 jogadoras da vitória sobre a Tchéquia para o confronto com os Estados Unidos pela Liga das Nações de Vôlei Feminino de 2025. A Seleção Brasileira enfrenta as americanas nesta quinta-feira (5), às 21h, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão ao vivo pelo SporTV 2. ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

O Brasil ainda jogará contra Alemanha e Itália, no sábado (7) e domingo (8), respectivamente, encerrando sua participação na primeira etapa da competição. A equipe busca conquistar o título inédito da VNL.

Jogadoras do Brasil relacionadas para o duelo contra os Estados Unidos

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheonava e Tainara

Ponteiras: Aline Segato, Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena

Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Kika

continua após a publicidade

A Seleção Feminina de vôlei venceu a Tchéquia no jogo de estreia na Liga das Nações (Foto: VNL)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dúvidas e desfalques

As atletas Lanna e Marcelle, que também estão convocadas, poderão ser utilizadas nos próximos jogos desta etapa no Rio. Já Rosamaria e Kisy não estarão disponíveis para a primeira fase, realizada no Rio de Janeiro. O treinador, anunciou que ambas as jogadoras foram cortadas desta primeira fase pelo mesmo motivo da ponteira Gabi Guimarães: a questão física.

Jogos da Seleção Brasileira feminina na 1° semana da Liga das Nações

4 de junho, às 17h30 - Brasil 3x0 Tchéquia

5 de junho, às 21h - Brasil x EUA

7 de junho, às 13h30 - Brasil x Alemanha

8 de junho, às 10h - Brasil x Itália

➡️ VNL: Especialista aponta posição carente na Seleção Brasileira de vôlei feminina

➡️ Zé Roberto projeta novo ciclo olímpico da Seleção Brasileira de vôlei

➡️ Saiba como comprar ingressos para os jogos da VNL 2025 no Maracanãzinho

➡️ VNL entrega cardápio com preço ‘honesto’ para torcida? Veja valores