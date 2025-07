Ex-Botafogo, Vasco e Corinthians, Ramón Díaz é anunciado por novo clube

Ramón Díaz, que treinou Botafogo, Vasco e Corinthians no futebol brasileiro, foi anunciado como novo técnico do Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (17). O tricampeão da Libertadores assinou um contrato válido por três temporadas com o treinador argentino. Emiliano Díaz, seu filho, será parte integrante da comissão técnica.

— Quero agradecer ao presidente pela oportunidade que me dá de dirigir esse grande clube. Temos que estar todos juntos, a torcida tem que nos acompanhar. Esperamos fazer um lindo projeto e que perdure por muito tempo. Muito obrigado — disse Ramón Díaz em sua apresentação ao Olimpia.

Ramón Díaz já passou pelo Paraguai em outras ocasiões. Em 2020, treinou o Libertad. Além dos clubes, o técnico ja comandou a seleção paraguaia por dois anos - de 2014 a 2016.

— Sei o que é o Olimpia como clube, a história que tem, e certamente trataremos de dar o melhor para esse projeto, que consideramos algo muito importante pelo que significa a esse clube. Daremos o melhor de nós para a torcida do Olimpia —a afirmou Díaz.

Passagens de Ramón Díaz pelo futebol brasileiro

Ramón Díaz em sua passagem pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Ramón Díaz é conhecido no Brasil por treinar Botafogo, Vasco e Corinthians. Em 2020, o treinador chegou ao Botafogo, mas não durou nem um mês no cargo porque havia feito uma cirurgia e não estava apto a ficar na beira do gramado. Emiliano Díaz, seu filho, foi mal na área técnica e o argentino foi demitido antes mesmo de estreiar.

Na segunda metade de 2023, Díaz assumiu o comando do Vasco da Gama, quando conseguiu livrar a equipe do rebaixamento. No ano seguinte, contudo, o Vasco caiu de produção e Ramón foi demitido em abril, após uma derrota em casa para o Coritiba por 4 a 0. Veja os números dele pelo time, segundo o Sofascore:

41 jogos 17V | 11E | 13D 50% de aproveitamento 56 gols marcados (1.4 por jogo) 50 gols sofridos (1.2 por jogo) 13 jogos sem sofrer gols (32%)

Em julho de 2024, foi anunciado pelo Corinthians, levando a equipe da briga contra o rebaixamento para uma vaga na Libertadores. Em 2025, entretanto, o Ramón Díaz perdeu o gás. O Corinthians até foi campeão paulista, mas foi eliminado da pré-Libertadores e da Sul-americana, culimando em sua demissão. Veja os números do técnico pelo Corinthians, segundo o Sofascore:

60 jogos 31V | 16E | 13D 61% de aproveitamento 94 gols marcados (1.6 por jogo) 62 gols sofridos (1.0 por jogo) 20 jogos sem sofrer gols (33%)

