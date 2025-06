Liga das Nações de Vôlei: Zé Roberto confirma dois desfalques na primeira semana

O Brasil terá desfalques importantes na etapa do Rio de Janeiro da Liga das Nações de Vôlei. Além de Gabi, que ainda não foi oficialmente convocada, as opostas Rosamaria e Kisy também não estarão à disposição para os jogos no Maracanãzinho, contra Estados Unidos, na quinta-feira (5), Alemanha, no sábado (7), e Itália, no domingo (8).

A informação foi confirmada pelo técnico José Roberto Guimarães após a vitória sobre a República Tcheca, nesta quarta-feira (4). Segundo o treinador, ambas as jogadoras foram cortadas desta primeira fase pelo mesmo motivo da ponteira Gabi Guimarães: a questão física.

— A Rosa só vai participar da segunda semana da VNL, não está legal ainda. É temeroso colocar para jogar, porque ela veio de uma temporada muito dura. Ela deu uma parada, retomou agora e tem que dar um lastro físico. Hoje, por exemplo, foi treinar de manhã, assim como a Kisy, e deve voltar na segunda semana. A Kisy chegou do clube com edema ósseo e começou a saltar um pouquinho agora. Acredito que, na terceira semana, ela tenha condições de estar entre as 14 em alguns jogos. Vai depender da resposta física dela — disse o treinador.

Rosamaria em ação pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei (Foto: Divulgação/FIVB)

Rosamaria, que defendeu o Denso Airybees, do Japão, na última temporada, foi a segunda maior pontuadora do Campeonato Japonês e eleita a jogadora mais impressionante da competição, além de integrar a seleção do torneio. Já Kisy teve grande desempenho com o Minas, na Superliga Feminina, onde marcou 523 pontos e ficou atrás apenas de Ariane, do Fluminense, no ranking geral de pontuação.

Zé Roberto inscreveu 30 jogadoras para a disputa da Liga das Nações, mas apenas 18 foram oficialmente convocadas até o momento. Em cada jogo, 14 atletas podem ser relacionadas. Contra a República Tcheca, Rosamaria, Kisy, Marcelle e Lanna ficaram fora da lista final. Após os jogos no Rio, o Brasil seguirá para duas semanas de confrontos na fase classificatória na Turquia e no Japão. As oito melhores seleções avançam para a fase final da VNL, que será disputada em Lódz, na Polônia, de 23 a 27 de julho.

Kisy em ação pela Seleção Brasileira Feminina de Vôlei (Foto: Divulgação/FIVB)

Jogos da Seleção Brasileira feminina na 1° semana da Liga das Nações

4 de junho, às 17h30 - Brasil 3x0 Republica Tcheca

5 de junho, às 21h - Brasil x EUA

7 de junho, às 13h30 - Brasil x Alemanha

8 de junho, às 10h - Brasil x Itália

A Seleção Feminina de vôlei venceu a Tchéquia no jogo de estreia na Liga das Nações (Foto: VNL)

