Quem é a Lois Boisson, adversária de Coco Gauff nas quartas de Roland Garros?

A francesa Lois Boisson derrotou Mirra Andreeva, número seis no ranking ATP, por 2 sets a 0 na última quarta-feira (4) e é a grande revelação desta edição de Roland Garros. A tenista passou por graves lesões ao longo da carreira e por algumas polêmicas fora de quadra. Conheça mais sobre a história de Lois.

Lois nasceu em Dijon, uma comuna da Borgonha, na França, e iniciou sua carreira em torneios ITF (International Tennis Federation, em inglês). Em 2024, venceu o WTA 125 e, em maio, alcançou a 152ª colocação no ranking e, agora, pode subir mais de 190 posições após sua participação no segundo Grand Slam do ano.

Lesão

No fim de 2024, a francesa sofreu sua primeira lesão grave durante a primeira rodada do WTA 125 em Paris, sofreu uma ruptura de menisco e do ligamento cruzado anterior da perna esquerda. Segundo os médicos, a lesão era muito grave e o tempo para recuperação era de mais de um ano.

Além dos exercícios de reabilitação tradicionais para a lesão que sofreu, ela também recorreu a outras ferramentas das neurociências para potencializar seu desempenho no tênis.

— É difícil de explicar. Trata-se do visual, e fazemos exercícios diferentes. Tentamos conectar o cérebro com o jogo e, assim, conseguimos acelerar o nosso tênis. É muito bom para esse esporte. Comecei a usar depois da cirurgia e isso me ajudou a me recuperar mais rápido; o cérebro, simplesmente, funciona mais rápido — declarou a tenista.

A emoção da francesa Lois Boisson na vitória contra a compatriota Elsa Jacquemot em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Polêmica do 'mal cheiro'

Lois também era assunto fora de quadra. Durante alguns moentos, circularam comentários sobre seu odor corporal e até algumas adversárias reclamaram do mau cheiro da francesa. Em uma dessas situações, a jogadora respondeu.

— Acho que vou pedir um patrocínio da Dove (marca de desodorante) - disse.

Onde assistir Lois Boisson e Coco Gauff

Lois Boisson enfrenta Coco Gauff nesta quinta-feira (5), às 12h40 (de Brasília), logo após a vitória de Sabalenka sobre Iga Swiatek por 2 sets a 1, pela semifinal de Roland Garros. O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+.