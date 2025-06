Seleção enfrenta os EUA na VNL feminina: saiba onde assistir e horário

Após vencer a Tchéquia na estreia da VNL (Liga das Nações de Vôlei), o Brasil volta à quadra para enfrentar os Estados Unidos. O jogo será no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro e está marcado para às 21h (de Brasília), com transmissão do SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (Streaming pago). ➡️Clique para assistir no Sportv

Na última quarta-feira (4), a Seleção derrotou a Tchéquia por 3 a 0, com parciais de 25 a 21, 25 a 20 e 25 a 17. Contra os Estados Unidos, o desafio é maior, já que a seleção venceu somente dois dos nove jogos contra as americanas na VNL.

Brasil x Tchéquia, VNL feminina, no Maracanãzinho (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Confira retrospecto entre as equipes

Brasil x EUA na VNL Feminina desde 2018

9 jogos

2 vitórias do Brasil

7 vitórias dos EUA

Sets ganhos Brasil: 12

Sets ganhos EUA: 23

Última partida do Brasil na VNL

Quem abriu os pontos na estreia do Brasil na Liga das Nações de 2025 foi a Tchéquia. A seleção oponente conseguiu abrir vantagem, mas o Brasil logo segurou a onda. Ana Cristina foi a maior pontuadora do set, marcando 7 pontos.

Na segunda parte da partida, o Brasil conseguiu entrar melhor. Ainda assim, deixou a Tchéquia recuperar a desvantagem em alguns momentos. Um desses momentos foi na metade do jogo, em que a Seleção abriu 16 a 10, mas as tchecas recuperaram e lavaram o placar para 16 a 15.

No último set, a Seleção feminina foi com tudo para cima das tchecas. Já com a confiança de conquistar as duas primeiras partes do jogo, as meninas ganharam mais firmeza na partida. Dessa vez, quem mais pontuou foi Julia, com 5 pontos, incluindo três bloqueios. O set fechou em 25 a 17 e a partida em 3 a 0 para o Brasil.

Brasil venceu a Tchéquia na VNL feminina, no Maracanãzinho (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Tudo sobre o jogo entre Brasil e EUA pela Liga das Nações de Vôlei

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Estados Unidos

Liga das Nações de Vôlei

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de junho, às 21h00 (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV