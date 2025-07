Com duplo-duplo, Mãozinha Pereira é destaque do Bulls na Summer League Pivô brasileiro foi um dos destaque do Chicago Bulls contra o Utah Jazz na Summer League

Maozinha Pereira, número 45, do Chicago Bulls, durante o jogo contra o Utah Jazz, pela NBA Summer League 2025, em Las Vegas, Nevada (Foto: Garrett Ellwood / Getty Images via AFP) Maozinha Pereira, número 45, do Chicago Bulls, durante o jogo contra o Utah Jazz, pela NBA Summer League 2025, em Las Vegas, Nevada (Foto: Garrett Ellwood / Getty Images via AFP)