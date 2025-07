Rivais se desesperam com contratação do Botafogo: ‘Sinistro’

O Botafogo encaminhou a contratação de Danilo, de 24 anos, do Nottingham Forest, da Inglaterra, nesta quinta-feira (17). O jogador foi bi-campeão da Libertadores pelo Palmeiras, clube que o revelou, e deixou muita saudade no Palestra Itália. Além dos torcedores do Verdão, outros rivais do Glorioso ficaram desesperados com a contratação do jogador.

Danilo vai chegar ao Glorioso como reposição imediata à saída de Gregore, que foi vendido ao Al-Rayyan, do Catar. Revelado pelo Palmeiras, o volante foi negociado em 2023 com o clube inglês por 18 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões) à época.

Assim que o Lance! trouxe a informação em primeira mão do Botafogo trazendo Danilo, os rivais foram às redes sociais se manifestar. O jovem jogador teve muito destaque na sua passagem pelo Brasil e vinha bem na Inglaterra. Veja a reação dos rivais abaixo.

Dono do Lyon, John Textor está nos Estados Unidos devido a presença do Botafogo no Mundial (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Veja desespero dos rivais com Danilo, provável contratação do Botafogo

A contratação tem a ver com o Lyon?

Em um primeiro momento, a direção alvinegra não fazia parte das conversas com representantes do jogador. Nas primeiras negociações, uma ida para o Lyon, da França, era a ideia. A análise foi de que Danilo é uma ótima oportunidade, tendo em vista que está na lista de transferências do Nottingham.

Um dos pontos levados além do retorno técnico é o potencial de renegociação com o futebol europeu. O Botafogo seria um grande holofote para o jogador, que mira a Copa do Mundo em 2026.

A saída de Gregore para o Oriente Médio abriu grande lacuna no elenco do Botafogo. Ainda que Allan conte com prestígio e confiança, Danilo se aproxima mais das características do até então titular do time comandado por Davide Ancelotti.

Pelo Nottingham Forest, Danilo soma 62 jogos, com seis gols e quatro assistências, sendo 13 na temporada 2024/2025. O jogador perdeu grande parte do ano após lesão no tornozelo esquerdo.