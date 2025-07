Torcedores do River Plate repercutem acerto do Flamengo com Carrascal: ‘Pé frio’

O Flamengo acertou a chegada do meia Jorge Carrascal, nesta quinta-feira (17), junto ao Dínamo Moscou, da Rússia. O Rubro-Negro pagará cerca de 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões) pelo colombiano, que será o primeiro reforço da janela de meio de ano. Nas redes sociais, torcedores do River Plate, ex-clube do jogador, repercutiram a contratação.

O meia, de 27 anos, jogou pelo clube argentino durante quatro anos. A passagem durou entre os anos de 2019 e 2022. Após notarem a movimentação do Flamengo no mercado, alguns torcedores dos Milionários fizeram alguns alertas aos torcedores do clube carioca.

Parte da torcida do River Plate se manifestou contra o jogador. Alguns torcedores afirmaram que a passagem de Carrascal pelo clube deixou a desejar com comentários como: "pior jogador que vi", "habilidoso, mas muito lento e erra muito passe" e "jogador pé frio". Veja abaixo:

Torcedores do River Plate repercutiram a contratação de Carrascal pelo Flamengo (Foto: Reprodução)

Carrascal no River Plate

O jogador colombiano chegou ao time argentino em 2019, por empréstimo junto ao Karpaty Lviv, da Ucrânia. Durante os quatro anos com os Milionários, Carrascal foi participante de cinco títulos do clube: Recopa Sul-Americana, Campeonato Argentino, Copa da Argentina, Supercopa da Argentina e Superliga da Argentina.

Apesar da passagem com glórias de títulos, o jogador não foi agradou a torcida do River Plate de forma unânime. Com o clube, foram 81 jogos disputados, com nove gols marcados e seis assistências. O jogador chega ao Flamengo após passagem pelo Dínamo Moscou, da Rússia, na última temporada europeia.

