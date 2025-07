UFC 318: Vinicius Lokdog domina no fim e vence Kyler Phillips

Vinicius "Lokdog" Oliveira derrotou Kyler Phillips por decisão unânime dos juízes (triplo 29-28) em combate pelo peso galo, no último combate do card preliminar do UFC 318, neste sábado (19), na Smoothie King Center, em Nova Orleans, Estados Unidos. Após susto no primeiro round, o brasileiro dominou o americano em pé e conquistou a sexta vitória seguida na carreira.

Como foi a luta?

O combate começou acelerado, com Kyler superior na luta em pé em busca do nocaute rápido. Após conseguir sobreviver no início, Vinicius tomou a iniciativa da luta, encurralando o americano, mas sofrendo com contragolpes e com escorregões ao tentar chutes. No último minuto, o brasileiro teve boa sequência e finalizou o assalto melhor que o adversário.

No segundo round, logo na primeira interação, Vinicius derrubou Phillips com um cruzado de direita e partiu para cima na busca do nocaute. Porém, Kyler conseguiu se defender e levou para o chão, onde freou o ímpeto do brasileiro. Quando a luta em pé voltou, Lokdog seguiu superior, mas sem a interrupção dos juízes.

O último assalto foi de domínio de Vinicius, que seguiu encurralando o americano na grade e golpeando com jabs e chutes baixos. Com ambos desgastados, Lokdog se sobressaiu no final, com blitz que quase nocauteou Phillips, mas sem sucesso. Na decisão dos juízes, Vinicius "Lokdog" Oliveira venceu por unanimidade (triplo 29-28).

Vinicius Lokdog derrota Kyler Phillips no UFC 318 (Foto: Divulgação/UFC)

