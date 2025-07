O brasileiro Brunno Ferreira não ficou muito tempo no octógono no UFC 318. Ele venceu Jackson McVey por finalização no primeiro round, válido pelo peso médio masculino, na noite deste sábado (19) no Smoothie King Center, em Nova Orleans, Estados Unidos. Com uma chave de braço, ele garantiu seu segundo triunfo consecutivo no UFC.

O lutador brasileiro dominou o início do combate com golpes potentes. McVey chegou a conseguir uma queda, mas Ferreira reverteu a posição rapidamente. Ao ficar por cima do adversário, o atleta conhecido como "Hulk" aproveitou para aplicar uma "armbar", forçando a desistência do oponente ainda no primeiro assalto.

A estratégia de Ferreira se mostrou eficaz ao neutralizar todas as tentativas do adversário e aprovietar no momento oportuno. O brasileiro demonstrou habilidade técnica ao reverter a situação desfavorável e finalizar o combate.

A chave de braço aplicada pelo brasileiro (reprodução UFC)

UFC 318

Card Principal:

Max Holloway (EUA) (c) x Dustin Poirier (EUA) - peso leve - Cinturão BMF Paulo "Borrachinha" Costa (BRA) x Roman Kopylov (RUS) - peso médio Kevin Holland (EUA) x Daniel Rodriguez (EUA) - peso meio-médio Dan Ige (EUA) x Patricio Pitbull (BRA) - peso pena Michael Johnson (EUA) x Daniel Zellhuber (MEX) - peso leve

Card Preliminar:

Kyler Phillips (EUA) x Vinicius Oliveira (BRA) - peso galo Marvin Vettori (ITA) x Brendan Allen (EUA) - peso médio Francisco Prado (ARG) x Nikolay Veretennikov (CAZ) - peso meio-médio Ateba Gautier (CAM) x Robert Valentin (SUI) - peso médio

Preliminares Iniciais: