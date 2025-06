Arsenal anuncia barca com dois brasileiros e outros 15 jogadores

O Arsenal anunciou uma barca com com os brasileiros Jorginho e Neto, além de outros 15 jogadores do elenco. Dentre os nomes mais relevantes que não estarão no plantel na próxima temporada estão Sterling e Tiernay.

Apesar das saídas, o Arsenal está em negociações para renovar os contratos de Thomas Partey, Chloe Kelly e Michal Rosiak. Os atletas encerram seus vínculos com os Gunners no dia 30 de junho, mas o clube conta com o trio na próxima temporada.

Nos últimos meses, Jorginho esteve na mira do Flamengo, embora não tenha sido liberado pelo Arsenal na janela de transferências de janeiro. No entanto, o Rubro-Negro tem caminho livre para negociar a contratação do volante.

Um dos principais nomes da Inglaterra nos últimos anos, Sterling retorna de empréstimo ao Chelsea, onde tem contrato até junho de 2027. Por outro lado, Neto e Tiernay explorarão o mercado em busca de novos destinos.

Confira a lista de dispensas do Arsenal

Nathan Butler-Oyedeji

Reece Clairmont

Khayon Edwards

Jakai Fisher

Romari Forde

Jimi Gower

Jack Henry-Francis

Jorginho

Max Kuczynski

Salah-Eddine Oulad M’Hand

Ismail Oulad M’Hand

Neto

Brian Okonkwo

Elian Quesada-Thorn

Zacariah Shuaib

Raheem Sterling

Kieran Tierney