Ex jogador do Boston Celtics assina com o Los Angeles Lakers

Marcus Smart, ex-jogador do Washington Wizards, é o novo jogador do Los Angeles Lakers de LeBron James e Luka Doncic. O armador de 31 anos rescindiu o contrato com a equipe da capital americana e assinou um contrato de 2 anos de U$11 milhões com a equipe de Los Angeles.

Marcus Smart foi vicê-campeão da NBA com o Boston Celtics na temporada 21/22. Na ocasião a equipe de Boston perdeu para o Golden State Warriors de Stephen Curry e Klay Thompson. O armador de 31 anos foi nomeado o Jogador Defensivo do Ano, um feito raro para um jogador de sua posição. Foi nomeado quatro vezes para os times ideais de defesa, sendo escolhido para o primeiro time em 2019, 2020 e 2022, e para o segundo time em 2023. Ganhou o prêmio de Raça da NBA (Hustle Award) em três ocasiões, nos anos de 2019, 2022 e 2023, se tornando o maior vencedor da história da premiação.

Marcus Smart e Stephen Curry (Adam Glanzman / AFP)

Depois de sair do Boston Celtics, Marcus Smart teve passagens por Memphis Grizzlies e por Washington Wizards. A baixa quantidade de jogos de Marcus Smart nas últimas duas temporadas é um ponto de atenção. O armador teve apenas 57 jogos em 2 anos.

Histórico de lesões não preocupa Lakers

Marcus Smart teve uma grave lesão no tornozelo, seguida por uma cirurgia no dedo na primeira temporada fora de Boston pela equipe do Memphis Grizzlies, e problemas recorrentes e novas contusões na temporada seguinte, limitou Marcus Smart a apenas 57 jogos nas duas últimas campanhas. A expectativa dos Lakers é que ele possa reencontrar a durabilidade que marcou a maior parte de sua carreira em Boston.

