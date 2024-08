Estados Unidos chegou a sua segunda final do vôlei feminino em Olimpíadas seguida (Foto: Natalia Kolesnikova / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 13:21 • Paris (FRA)

O jogo mais equilibrado das Olimpíadas. Brasil e Estados Unidos protagonizaram uma partida de altíssimo nível na semifinal do vôlei feminino e decidiram o resultado no tie-break. Com a derrota, a Seleção Brasileira disputará a medalha de bronze em Paris, enquanto as norte-americanas vão para segunda final olímpica seguida.

O jogo começou complicado para o Brasil, com os Estados Unidos forçando muito o saque em cima de Ana Cristina e com isso, as adversárias abriram 5 a 0. Mas sob o comando da própria Ana Cristina e Tainara, a equipe brasileira conseguiu quebrar o passe das americanas e usou um de seus pontos mais fortes: o bloqueio - foram 7 pontos dessa forma apenas no primeiro set. No entanto, os Estados Unidos conseguiu fechar a parcial em 25 a 23.

O segundo set seguiu a tônica do primeiro, com bastante equilíbrio. Mas a jovem Ana Cristina novamente foi a protagonista do Brasil no ataque e anotou 11 pontos apenas nesta etapa. A ponteira ainda foi responsável por fazer o ponto do set e empatou o jogo para a equipe brasileira - o placar final foi de 25 a 18 para o Brasil.

A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães teve um terceiro set para esquecer. É difícil apontar algo produtivo do ataque brasileiro na parcial. As norte-americanas conseguiram neutralizar quase todas as ações de ataque da capitã Gabi - até este set, com atuação bem abaixo do esperado. Do outro lado, a ponteira Plummer teve uma parcial de almanaque.

Estados Unidos venceu o Brasil na semifinal das Olimpíadas de Paris (Foto: Natalia Kolesnikova / AFP)

Se o terceiro set foi complicado para Gabi, no quarto a capitã mostrou a que veio. A ponteira teve um grande desempenho ao explorar o os bloqueios do Estados Unidos. Além da camisa 10, é preciso destacar a partida da Ana Cristina, de apenas 20 anos. A jogadora mostrou extrema confiança para virar todas as bolas levantadas para ela.

O tie-break foi um retrato do jogo todo. As duas equipes mantiveram o equilíbrio durante metade da parcial. Quando o placar apontava em 7 a 7, as norte-americanas conseguiram uma sequência boa de ataques e marcou quatro pontos seguidos. A partir daí, as brasileiras tiveram dificuldade de pontuar e viu os Estados Unidos fechar o set em 15 a 11 e o jogo em 3 sets a 2.