A lutadora brasileira Nicolle Caliari foi derrotada por nocaute na luta de abertura do UFC 318, na noite desta sábado (19), no Smoothie King Center, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. A anfitriã Carli Judice, de 26 anos, derrubou a curitibana de 28 anos com uma joelhada nas costelas no terceiro e último round, após dominar boa parte da luta vpalida pelo peso-mosca feminino.

continua após a publicidade

➡️McGregor volta ao programa antidoping e mira evento da UFC na Casa Branca

A lutadora brasileira, que se destacou no programa "Dana White’s Contender Series" no ano passado, já havia sido derrotada na estreia no UFC, em janeiro deste ano, quando perdeu para a lituana Ernesta Kareckaite pela decisão dos juízes.

A estadunidense Judice conseguiu a segunda vitória no UFC, mas a quarta em sua carreira como profissional. Ela dominou o confronto desde o início, aplicando golpes potentes que dificultaram o jogo da brasileira. No terceiro assalto, Judice encurralou Caliari contra a grade e conectou uma joelhada precisa nas costelas, derrubando a oponente que não conseguiu se recuperar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carli Judice comemora após a vitória (reprodução UFC)

UFC 318

Card Principal:

Max Holloway (EUA) (c) x Dustin Poirier (EUA) - peso leve - Cinturão BMF Paulo "Borrachinha" Costa (BRA) x Roman Kopylov (RUS) - peso médio Kevin Holland (EUA) x Daniel Rodriguez (EUA) - peso meio-médio Dan Ige (EUA) x Patricio Pitbull (BRA) - peso pena Michael Johnson (EUA) x Daniel Zellhuber (MEX) - peso leve

Card Preliminar:

Kyler Phillips (EUA) x Vinicius Oliveira (BRA) - peso galo Marvin Vettori (ITA) x Brendan Allen (EUA) - peso médio Francisco Prado (ARG) x Nikolay Veretennikov (CAZ) - peso meio-médio Ateba Gautier (CAM) x Robert Valentin (SUI) - peso médio

Preliminares Iniciais: