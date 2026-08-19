Rebeca Andrade volta à Copa do Mundo após dois anos e meio
Flavia Saraiva e Lorrane Oliveira completam o trio rubro-negro no torneio
Após dois anos e meio, Rebeca Andrade estará de volta a uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Nesta quarta-feira, a estrela do Flamengo foi convocada para a etapa que acontece de 14 a 21 de setembro, em Szombathely, na Hungria. Completam o trio rubro-negro no evento Flavia Saraiva e Lorrane Oliveira.
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Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca não disputa uma etapa da Copa desde março de 2024. Naquela ocasião, a atleta conquistou a prata nas barras assimétricas, em Antalya, na Turquia. Dessa vez, a estrela do Flamengo vai em busca das medalhas no salto e na trave. O torneio em solo húngaro serve de preparação para o Mundial de Roterdã, na Holanda, de 17 a 25 de outubro.
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Rebeca retornou no Brasileiro
Após uma pausa de dois anos para tratar da saúde mental, Rebeca voltou, no início do mês, às competições. No Campeonato Brasileiro, em Brasília, a atleta marcou a maior nota do mundo no salto em 2026: 14,800 pontos.
Convocação da seleção brasileira para a etapa da Copa do Mundo
GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
Arthur Nory - Esporte Clube Pinheiros (SP)
Caio Souza – Minas Tênis Clube (MG)
Lucas Bitencourt – Minas Tênis Clube (MG)
Treinadores: Cristiano Albino e Ricardo Yokoyama
GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA
Flávia Saraiva – Clube de Regatas Flamengo (RJ)
Lorrane Oliveira – Clube de Regatas Flamengo (RJ)
Rebeca Andrade – Clube de Regatas Flamengo (RJ)
Treinador: Francisco Porath
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