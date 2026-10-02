Fernando Alonso terá uma disputa particular no retorno da Fórmula 1 ao circuito de Sepang. Único piloto do grid atual com condições de alcançar um recorde histórico de Sebastian Vettel na pista malaia, o espanhol precisaria "apenas" vencer no GP do Bahrein para igualar a marca do tetracampeão. Apesar do retrospecto favorável, a possibilidade de uma nova vitória parece distante diante da fase da Aston Martin.

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A primeira vitória de Alonso em Sepang aconteceu em 2005, quando o espanhol ainda defendia a Renault e conquistou o primeiro triunfo de sua carreira na Fórmula 1. Dois anos depois, voltou ao topo do pódio, desta vez pela McLaren. O terceiro sucesso veio em 2012, pela Ferrari, em uma corrida marcada pela chuva e por uma disputa apertada pelas primeiras posições.

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Vettel, por sua vez, construiu o recorde com quatro vitórias no circuito. O alemão venceu em 2010, 2011, 2013 e 2015, todas em uma fase de grande domínio na categoria. Com isso, estabeleceu uma marca que permanece até hoje como referência em Sepang.

Sebastian Vettel comemora vitória no GP do Brasil pela F1 (Foto: Orlando Kissner/AFP)

Recorde em meio à má fase da Aston Martin

O cenário atual da Aston Martin torna a possibilidade de uma quarta vitória de Alonso ainda mais distante. A equipe não conseguiu apresentar um carro competitivo em 2026 e chega a Sepang bem longe das principais forças do grid. Assim, o retrospecto do espanhol no circuito contrasta diretamente com o momento vivido pelo time.

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Mesmo com as dificuldades, Alonso renovou recentemente seu contrato com a Aston Martin e seguirá na Fórmula 1 em 2027. A permanência mostra que o espanhol continua apostando no projeto da equipe, embora os resultados desta temporada estejam longe do que seria necessário para uma disputa regular pelas primeiras posições.

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Além de Alonso, outros dois pilotos do atual grid já venceram em Sepang: Lewis Hamilton e Max Verstappen. Os dois, inclusive, estão atualmente na briga por vitórias na Fórmula 1, mas ainda precisam de mais resultados no circuito malaio para se aproximar da marca de Vettel.

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Hamilton venceu em Sepang em 2014, enquanto Verstappen conquistou o último GP realizado no traçado, em 2017. Nenhum dos dois, porém, chega aos quatro triunfos do alemão, deixando Alonso como o único capaz de igualar a marca caso consiga repetir uma de suas três vitórias históricas na Malásia.