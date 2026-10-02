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Verstappen demonstra otimismo após treino na Malásia: 'Bom começo'

Tetracampeão mundial priorizou simulações de corrida pela possibilidade de chuva em Sepang

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 11:25
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Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)

Max Verstappen avaliou de forma positiva o primeiro dia de treinos para o GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. O piloto da Red Bull liderou o TL1 e terminou a segunda sessão em quarto, mas optou por não utilizar os pneus macios para concentrar o trabalho nas simulações de corrida.

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A escolha foi influenciada pela possibilidade de chuva ao longo do fim de semana. Com o asfalto bastante quente e um alto nível de degradação dos pneus, Verstappen preferiu aproveitar a sessão para coletar informações relacionadas ao comportamento do carro em condições de prova.

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Verstappen aprova primeiro dia em Sepang

Apesar de reconhecer que ainda há pontos a serem ajustados no RB22, o tetracampeão destacou o início de trabalho da Red Bull no circuito malaio.

— Acho que tivemos um bom início, mas é complicado. O circuito está muito quente, com muita degradação, então há muito a resolver, mas foi positivo.

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No TL2, Isack Hadjar, companheiro de equipe de Verstappen, terminou na segunda colocação ao priorizar as voltas rápidas. A diferença de programas entre os dois carros dificultou uma comparação direta do desempenho da Red Bull na sexta-feira.

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)

Red Bull adota programas diferentes

Verstappen explicou que as condições da pista e a estratégia utilizada pela equipe dificultam estabelecer uma hierarquia clara após os primeiros treinos. A temperatura aumentou no TL2, enquanto as equipes seguiram programas diferentes durante a sessão.

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— É difícil ver como estão as coisas. Voltou a fazer mais calor no TL2, houve programas diferentes, então é difícil dizer, mas ainda há muito a revisar para tentar entender melhor.

A decisão de não buscar uma volta rápida com os pneus macios também foi tomada diante da possibilidade de chuva, que poderia reduzir o tempo disponível para realizar as simulações de corrida.

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— Preferia testar as simulações de corrida desde o início caso viesse a chuva.

Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: I-HWA CHENG / AFP)
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: I-HWA CHENG / AFP)

Verstappen mantém cautela sobre o desempenho

A estratégia adotada pela Red Bull deixou dúvidas sobre o real potencial do RB22 em uma volta rápida, já que Verstappen não teve a mesma referência dos adversários que utilizaram os pneus macios no TL2.

Por outro lado, o trabalho focado no ritmo de corrida permitiu à equipe reunir informações sobre o comportamento dos pneus em um circuito marcado pela elevada degradação. A Red Bull terá as próximas sessões para ajustar o carro e definir a abordagem para a classificação e a corrida.

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Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)

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