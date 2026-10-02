Russell aponta favorito para pole position no GP da Malásia

George Russell apontou Max Verstappen como o piloto a ser batido na disputa pela pole position do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1. Após os dois primeiros treinos livres em Sepang, nesta sexta-feira (2), o britânico avaliou que o piloto da Red Bull apresenta o melhor ritmo em voltas rápidas, enquanto a McLaren demonstrou desempenho superior em ritmo de corrida.

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A Mercedes não liderou nenhuma das duas sessões do dia e terminou o TL2 cerca de meio segundo atrás do melhor tempo, marcado por Charles Leclerc. Russell e Andrea Kimi Antonelli também enfrentaram o desafio de correr pela primeira vez no circuito malaio, assim como outros pilotos do grid.

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Russell aponta Verstappen na classificação

Mesmo sem a Mercedes apresentar o ritmo mais rápido nos treinos, Russell destacou a velocidade de Verstappen em voltas únicas e colocou o tetracampeão mundial como referência para a disputa pela primeira posição do grid.

— Acredito que, no momento, Verstappen é o mais rápido em voltas únicas e a McLaren é a mais rápida em ritmo de corrida.

O piloto da Red Bull terminou o TL2 na quarta colocação, mas não utilizou os pneus macios durante a sessão. A estratégia da equipe foi concentrar o trabalho no ritmo de corrida, enquanto seu companheiro, Isack Hadjar, direcionou os esforços para a preparação da classificação.

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Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)

McLaren ganha destaque no ritmo de corrida

A dupla da McLaren ficou entre os primeiros colocados no segundo treino livre. Os dois pilotos dividiram o trabalho ao longo da sessão, com um deles terminando em terceiro e o outro em sexto.

Para Russell, o desempenho apresentado pela equipe britânica indica que a McLaren pode ter vantagem quando os carros entrarem em ritmo de prova. A Ferrari, por outro lado, mostrou força no TL2 com a liderança de Leclerc.

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Lando Norris, da McLaren, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Mercedes busca evolução em Sepang

A equipe de Brackley chegou à etapa com o que é tratado como seu provável último pacote de atualizações da temporada. Mesmo com o desempenho abaixo do esperado no primeiro dia, Russell terá mais atividades em pista antes da definição do grid.

O GP da Malásia também marca o retorno de uma pista inédita para pelo menos metade do grid atual. Além de Russell e Antonelli, Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri e Isack Hadjar também não haviam guiado anteriormente em Sepang.

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George Russell, da Mercedes, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: JADE GAO / AFP)

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