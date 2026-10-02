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Medina fica fora de Mundial que vale vaga olímpica para 2028

Surfista fica fora da equipe brasileira no Mundial da ISA, que pode render vagas extras para os Jogos de Los Angeles 2028. Yago Dora, Italo Ferreira e Miguel Pupo serão os representantes no masculino

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 11:11
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Gabriel Medina fica com o vice na etapa de Margaret River da WSL 2026 (Foto: Hannah Anderson/ WSL)
Gabriel Medina fica com o vice na etapa de Margaret River da WSL 2026 (Foto: Hannah Anderson/ WSL)

O Brasil terá força máxima no Mundial da ISA, em novembro, no Peru, competição que terá papel importante na corrida por vagas extras para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Apesar da relevância do torneio no processo classificatório, Gabriel Medina, tricampeão mundial, não estará entre os representantes brasileiros.

A equipe masculina será formada por Yago Dora, Italo Ferreira e Miguel Pupo, os três brasileiros mais bem colocados no ranking do Circuito Mundial dentro dos critérios definidos pelo Surf Brasil. Medina aparece atualmente como o quarto brasileiro na classificação e, por isso, ficou fora da convocação.

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No feminino, Luana Silva e Laura Raupp estão confirmadas. A terceira vaga deverá ficar com Tatiana Weston-Webb após Sophia Medina desistir da convocação. O anúncio oficial da equipe está previsto para terça-feira (6).

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Mundial da ISA pode abrir caminho para Los Angeles

O campeonato será realizado entre os dias 6 e 15 de novembro, em Punta Rocas. Além da disputa pelas medalhas, o evento integra o sistema de classificação para os Jogos Olímpicos de 2028 e poderá proporcionar vagas adicionais aos países a partir do desempenho das equipes.

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A diferença é que essas vagas não são destinadas automaticamente aos campeões das provas individuais. O resultado considerado para esse mecanismo será o desempenho coletivo de cada país. Caso o Brasil conquiste uma vaga adicional, ela pertencerá ao país, que posteriormente definirá qual atleta será beneficiado.

Yago Dora dá aéreo em nota 10 na etapa de Raglan, Nova Zelândia (Foto: Oscar Hetherington/World Surf League)
Yago Dora dá aéreo em nota 10 na etapa de Raglan, Nova Zelândia (Foto: Oscar Hetherington/World Surf League)

➡️ Brasil perde etapa da WSL em que tinha retrospecto positivo

Brasil terá principais nomes no Mundial

Yago Dora, atual líder do ranking e campeão mundial, estará ao lado de Italo Ferreira e Miguel Pupo na equipe masculina. Os três terão a missão de representar o Brasil em uma competição que poderá influenciar diretamente o caminho do país rumo a Los Angeles.

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A participação dos principais surfistas brasileiros chegou a ser colocada em dúvida por causa do choque entre o calendário da ISA e o da WSL. A etapa de Cloud 9, nas Filipinas, está marcada entre 31 de outubro e 10 de novembro, enquanto o Mundial da ISA começa em 6 de novembro.

Para viabilizar a participação dos atletas do Circuito Mundial, a ISA determinou que os surfistas que estiverem nas Filipinas entrarão diretamente na terceira rodada do Mundial, prevista para 11 de novembro. O regulamento também prevê uma alternativa caso algum competidor não consiga chegar a tempo por causa do deslocamento.

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