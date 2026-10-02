Bortoleto se irrita com Hamilton durante treino na Malásia
Brasileiro da Audi teve volta rápida prejudicada pelo piloto da Ferrari e também foi atrapalhado por Arvid Lindblad durante a sessão em Sepang
Gabriel Bortoleto teve uma sessão movimentada no segundo treino livre para o GP do Bahrein, realizado no Circuito de Sepang, na Malásia. O brasileiro enfrentou problemas durante duas situações distintas na pista e chegou a reclamar pelo rádio após Lewis Hamilton, da Ferrari, permanecer à sua frente em ritmo lento durante uma tentativa de volta rápida.
O episódio aconteceu na metade da atividade. Bortoleto se aproximou de Hamilton, mas o britânico não deixou a trajetória livre, fazendo o piloto da Audi reduzir a velocidade e comprometer sua volta.
— Mas que p... esse cara está fazendo, cara? Ele me vê chegando e continua me bloqueando.
A direção de prova registrou o incidente e informou que a situação seria analisada pelos comissários após o treino. Hamilton, por sua vez, relatou à Ferrari que tinha dificuldades para acompanhar o que acontecia atrás de seu carro.
— Eu não consigo enxergar pelo meu retrovisor direito, então me mantenham informado.
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Bortoleto também é atrapalhado por Lindblad
Pouco depois, Bortoleto passou por outra situação complicada, desta vez envolvendo Arvid Lindblad, da Racing Bulls. Os dois estavam próximos na pista quando o brasileiro precisou mudar sua trajetória para evitar uma aproximação mais perigosa. Na manobra, Bortoleto acabou escapando para a área de grama. O piloto pediu à Audi que verificasse o estado do carro e, posteriormente, a equipe identificou danos no assoalho. Os dois permaneceram próximos durante alguns instantes, até Charles Leclerc aparecer e ultrapassar a dupla.
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Hamilton volta a ser alvo de reclamações
O incidente com Bortoleto acontece em meio a outros episódios envolvendo Hamilton durante treinos livres. No GP do Azerbaijão, o heptacampeão recebeu uma reprimenda depois de atrapalhar Liam Lawson durante o segundo treino.
Na etapa anterior, em Madring, Leclerc, Lindblad, Nico Hülkenberg e Carlos Sainz também reclamaram de situações envolvendo o piloto da Ferrari no primeiro treino livre. Na ocasião, porém, Hamilton não foi investigado pelos comissários.
Bortoleto já havia vivido uma situação semelhante com Hamilton anteriormente, durante o treino livre único do GP da Bélgica.
Pelas diretrizes da Fórmula 1, impedir outro piloto durante um treino livre normalmente resulta em uma reprimenda. Um piloto que acumule cinco reprimendas na temporada pode perder dez posições no grid da corrida seguinte, mas quatro dessas punições precisam ser relacionadas a infrações de condução.
Hamilton soma atualmente duas reprimendas: uma pelo episódio com Lawson, em Baku, e outra por não reduzir suficientemente a velocidade durante uma bandeira amarela no GP da Grã-Bretanha, em julho.
Bortoleto abandona treino após problema no câmbio
A sessão terminou de forma ainda mais frustrante para Bortoleto. Faltando cerca de dois minutos para o fim do treino, o brasileiro precisou parar seu Audi na pista após uma falha no câmbio.
O problema provocou a única bandeira amarela da atividade e encerrou antecipadamente a participação de Bortoleto no segundo treino livre. O carro precisou ser retirado do circuito.
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