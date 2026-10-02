Bortoleto explica problema no câmbio durante treino na Malásia

Gabriel Bortoleto teve uma sexta-feira movimentada no Circuito Internacional de Sepang, palco do GP do Bahrein realizado na Malásia. Depois de ser prejudicado por Lewis Hamilton durante o segundo treino livre, o brasileiro ainda enfrentou um problema no carro da Audi e precisou encerrar a atividade antes da bandeirada.

A falha aconteceu quando faltavam cerca de dois minutos para o fim da sessão. Bortoleto perdeu as marchas e decidiu parar o carro para evitar danos maiores. Após o treino, o piloto explicou a situação em entrevista e afirmou que a equipe ainda precisa analisar o carro para identificar exatamente a origem do problema.

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— Foi alguma coisa no câmbio, o carro ainda nem chegou aqui na garagem, eles têm que trazer para a gente entender 100% o que é. A gente tem uma ideia. Não acho que é nada para se preocupar muito, mas obviamente nunca é legal parar na pista. Perdi as marchas, tive que parar o carro para não causar nenhum dano extra — explicou ao Sportv.

Apesar de reconhecer que uma quebra durante uma sessão sempre chama atenção, Bortoleto acredita que o episódio não representa uma falha recorrente para a Audi. O brasileiro também destacou que existem outras áreas que demandam mais atenção da equipe neste momento.

— Quando você para o carro na pista sempre é um pouco preocupante, mas não é algo que eu colocaria em uma prioridade de problema grande. A gente tem coisas maiores que temos que tomar cuidado. É algo infeliz o que aconteceu, mas não deve se repetir toda hora.

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Bortoleto também teve disputa com Lindblad

O problema mecânico não foi o único momento de dificuldade enfrentado pelo brasileiro no segundo treino. Durante uma simulação de corrida, Bortoleto disputou posição com Arvid Lindblad, da Racing Bulls, e acabou ficando sem espaço ao tentar passar o adversário por fora.

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O piloto da Audi precisou colocar duas rodas na grama e, posteriormente, pediu pelo rádio que a equipe verificasse o estado do assoalho. O engenheiro de pista José Manuel López informou que havia um pequeno dano no componente. Mesmo assim, Bortoleto conseguiu manter o ritmo e protagonizou uma disputa lado a lado com o jovem britânico.

Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Audi ainda busca evolução em ritmo de classificação

Apesar dos incidentes, Bortoleto avaliou de forma positiva o comportamento do carro nas simulações de corrida. Segundo o brasileiro, o desempenho com tanque cheio foi competitivo, enquanto a Audi ainda precisa reduzir a diferença para as Racing Bulls em volta rápida.

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— Fiz algumas voltas com tanque cheio, pareceu decente. Eu estava numa luta com o Lindblad e a gente estava com bom ritmo. (O ritmo) de classificação pareceu ok. Acho que a volta não foi perfeita, mas ainda assim a gente conseguiu colocar o carro perto do top 10. Ainda temos que dar um passo, estamos a quatro ou cinco décimos das Racing Bulls, falta um pouco para chegar neles. Vamos tentar trabalhar hoje à noite para recuperar isso.

Bortoleto terminou o segundo treino na 12ª posição, imediatamente à frente do companheiro de equipe Nico Hülkenberg. Na primeira sessão, o brasileiro havia sido 13º, enquanto o alemão terminou em décimo.

A diferença entre os dois treinos também esteve relacionada ao programa de testes da Audi. Bortoleto começou o dia utilizando o pacote antigo, enquanto Hülkenberg rodou com as atualizações. A ideia era comparar os dois conjuntos antes de colocar a novidade nos dois carros na segunda sessão.

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