Após punições da F1, três pilotos perdem posições no GP do Bahrein
Franco Colapinto, Isack Hadjar e Arvid Lindblad foram penalizados por mudanças no motor
Antes mesmo do início de toda a ação, três pilotos receberam punições da Fórmula 1 para a corrida de domingo (4). Franco Colapinto, Isack Hadjar e Arvid Lindblad terão um desafio e tanto no Grande Prêmio do Bahrein, disputado na Malásia. Todos farão mudanças na unidade de potência dos carros.
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Na verdade, Colapinto soma duas penalizações para este fim de semana em Sepang. A primeira vem do GP do Azerbaijão, quando o argentino causou um acidente envolvendo Pierre Gasly e Lando Norris. Na ocasião, a FIA deu ao piloto uma punição de 10 segundos, que não pôde ser cumprida por ele ter abandonado a prova. Assim, foi decidido que o piloto da Alpine perderia cinco posições no grid.
E as notícias só pioraram. Como a equipe precisou trocar o motor de combustão interna de seu carro, o argentino terá de cumprir mais 10 posições de punição na corrida. Ao somar as penalizações, Franco perderá 15 posições em relação àquela que será conquistada na classificação deste sábado (3).
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As equipes parceiras, Red Bull e Racing Bulls, também fizeram mudanças para a disputa do GP do Bahrein. O carro de Isack Hadjar recebeu a instalação de um novo motor de combustão interna. Por isso, o francês perderá 10 posições no grid de largada. Vale destacar que a Federação permite apenas quatro trocas de cada componente por piloto.
Arvid Lindblad, por sua vez, está garantido no fundo do pelotão da F1 neste domingo. A RB confirmou a troca de alguns componentes da unidade de potência, como o motor de combustão interna, o turbocompressor e o sistema de escapamento. O acúmulo de mudanças garante que o novato largue na lanterna.
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