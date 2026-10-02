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Após punições da F1, três pilotos perdem posições no GP do Bahrein

Franco Colapinto, Isack Hadjar e Arvid Lindblad foram penalizados por mudanças no motor

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 03:39
Atualizado há 1 hora
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Isack Hadjar no paddock do GP do Azerbaijão pela F1 2026
Isack Hadjar no paddock do GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / AFP)

Antes mesmo do início de toda a ação, três pilotos receberam punições da Fórmula 1 para a corrida de domingo (4). Franco Colapinto, Isack Hadjar e Arvid Lindblad terão um desafio e tanto no Grande Prêmio do Bahrein, disputado na Malásia. Todos farão mudanças na unidade de potência dos carros.

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Na verdade, Colapinto soma duas penalizações para este fim de semana em Sepang. A primeira vem do GP do Azerbaijão, quando o argentino causou um acidente envolvendo Pierre Gasly e Lando Norris. Na ocasião, a FIA deu ao piloto uma punição de 10 segundos, que não pôde ser cumprida por ele ter abandonado a prova. Assim, foi decidido que o piloto da Alpine perderia cinco posições no grid.

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E as notícias só pioraram. Como a equipe precisou trocar o motor de combustão interna de seu carro, o argentino terá de cumprir mais 10 posições de punição na corrida. Ao somar as penalizações, Franco perderá 15 posições em relação àquela que será conquistada na classificação deste sábado (3).

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As equipes parceiras, Red Bull e Racing Bulls, também fizeram mudanças para a disputa do GP do Bahrein. O carro de Isack Hadjar recebeu a instalação de um novo motor de combustão interna. Por isso, o francês perderá 10 posições no grid de largada. Vale destacar que a Federação permite apenas quatro trocas de cada componente por piloto.

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Arvid Lindblad, por sua vez, está garantido no fundo do pelotão da F1 neste domingo. A RB confirmou a troca de alguns componentes da unidade de potência, como o motor de combustão interna, o turbocompressor e o sistema de escapamento. O acúmulo de mudanças garante que o novato largue na lanterna.

Arvid Lindblad, da Red Bull acing, em ação no GP da Bélgica de F1 2026
Arvid Lindblad em ação no GP da Bélgica de F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic)
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