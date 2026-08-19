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Filho de Robert Scheidt vence Mundial Juvenil de Vela

Promessa do esporte brasileiro, Erik Scheidt brilha na mesma classe em que o pai fez história nas Olimpíadas; Robert optou por não treiná-lo

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
19/08/2026 13:05
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Erik Scheidt garantiu título mundial júnior na vela (Foto: Reprodução/Instagram/ILCA Sailing)
Erik Scheidt garantiu título mundial júnior na vela (Foto: Reprodução/Instagram/ILCA Sailing)

Erik Scheidt conquistou o título mundial sub-19 de vela na classe ILCA 6 nesta quarta-feira (19), em Aarhus, na Dinamarca. O brasileiro de 16 anos garantiu o primeiro lugar do pódio ainda na penúltima regata do campeonato, em que conquistou 48 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Filho do bicampeão olímpico Robert Scheidt e da velejadora lituana Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt, medalhista de prata nos Jogos de Pequim 2008, Erik já se firma como uma das maiores promessas do esporte a vela no Brasil. A classe ILCA 6 é a mesma em que o pai conquistou dois ouros e uma prata olímpicos, chamada anteriormente de Laser.

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A regularidade foi a marca de Erik ao longo do Mundial. Das 12 regatas disputadas, ele ficou entre os cinco primeiros colocados em dez e venceu duas. Com o título assegurado antes da última prova, pôde descartar os 32 pontos obtidos nela; na vela, vence quem acumula menos pontos.

"Um monte de emoções nesse último dia. Estou muito feliz, quase chorando até agora. O importante é sempre manter a constância durante o campeonato e nunca desistir. Nessa primeira regata do dia, eu estava mal, mas consegui acompanhar e subir na colocação. Mas consegui. É um sonho desde criança", declarou Erik ao perfil do velejador olímpico Bruno Fontes. Ao perfil do ILCA, o jovem também afirmou: "Não posso dizer que esperava ganhar, mas o trabalho duro sempre é recompensado."

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Robert Scheidt explicou o motivo de ainda não ser treinador de Erik (Foto: Reprodução/Acervo Lance!)
Robert Scheidt explicou o motivo de ainda não ser treinador de Erik (Foto: Reprodução/Acervo Lance!)

Trajetória e referências de Gintarė e Robert Scheidt

Com dupla nacionalidade brasileira e lituana, Erik chegou a competir pela Lituânia em suas primeiras participações internacionais, terra natal de sua mãe. A família divide o tempo entre a Itália e Ilhabela, no litoral paulista. A opção por representar o Brasil veio apenas recentemente.

O título mundial não é o primeiro resultado expressivo de Erik em competições de ponta. Em 2025, foi vice-campeão mundial juvenil na classe ILCA 4, voltada para atletas mais jovens. Já em julho de 2026, venceu o Campeonato Europeu juvenil de ILCA 6.

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Robert Scheidt optou por não assumir o papel de treinador do filho neste momento. Seu treinamento é conduzido pelo italiano Mauro Berteotti, em um clube no Lago de Garda, com apoio da equipe técnica da Confederação Brasileira de Vela (CBVela). Ao podcast dos Jogos Olímpicos, em 2025, o pai explicou a decisão.

- Eu não executo a função de treinador dele, porque acho que ainda é cedo. Não quero que ele tenha a presença do pai toda hora falando 'faz isso, faz aquilo'. Quero deixar ele trilhar o caminho dele. Sei que não é fácil o sobrenome que ele tem, é um peso a mais que ele carrega, mas ele tem encarado isso com muita naturalidade.

O pai do novo campeão mundial deixou aberta a possibilidade de uma aproximação futura, mas reforçou que a iniciativa deve partir do filho. O velejador ressaltou que não deseja ser um pai intrusivo no processo e enfatizou que a iniciativa precisa partir do próprio garoto. "Se um dia ele virar para mim e falar 'pai, preciso que você me ajude, viaje comigo, seja meu treinador nesse campeonato', eu vou falar 'vamos'", complementou.

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Robert Scheidt é o segundo maior medalhista olímpico da história do Brasil, com dois ouros, duas pratas e um bronze. Bicampeão nos Jogos de Atlanta 1996 e Atenas 2004, sua última participação nos Jogos foi em Tóquio 2021, quando terminou em sétimo lugar. Em 1991, Robert também conquistou o título mundial nas categorias de base, trajetória que guarda paralelo com a do filho.

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