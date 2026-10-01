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GP do Bahrein na Malásia: horários e onde assistir à F1 nesta sexta-feira (2)

Programação inicia com as atividades no Circuito de Sepang, na Malásia

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 19:00
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Circuito de Sepang, na Malásia, que recebeu a F1 entre 1999 e 2017
Circuito de Sepang, na Malásia, que recebeu a F1 entre 1999 e 2017 (Foto: Acervo Lance!)

A Fórmula 1 retorna nesta sexta-feira (2) às atividades do GP do Bahrein. O fim de semana será disputado no Circuito de Sepang, na Malásia, que receberá a 16ª etapa de 2026. A programação começa às 1h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 5h, acontece o Treino Livre 2.

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Onde assistir ao GP do Bahrein

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 01h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 05h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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➡️ GP do Bahrein na Malásia: como o El Niño afeta o clima no Brasil e na F1

Previsão de chuva em Sepang

Na sexta-feira (2), dia dos dois primeiros treinos livres, os termômetros devem variar entre 23°C e 32°C. A chance de chuva é de 50%, a maior entre os três dias do fim de semana. Os ventos terão média de 5,4 km/h, com rajadas de até 21,6 km/h, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 53,85°C.

O sábado (3), reservado ao terceiro treino livre e à classificação, também deve ser quente e úmido. A temperatura máxima prevista é de 31,5°C, com sensação térmica próxima de 36°C e umidade relativa do ar de até 86%. A possibilidade de chuva cai para 40%, e o asfalto pode alcançar 53,32°C.

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Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
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