Max Verstappen lidera a F1 no treino livre 1 do GP do Bahrein na Malásia
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Sepang, na Malásia
A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (2) às atividades do GP do Bahrein 2026. A etapa é disputada no Circuito de Sepang, na Malásia, e começou com o primeiro treino livre no início da madrugada. Veja como foi.
As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima sexta etapa da temporada. De volta ao topo, Max Verstappen liderou o pelotão com sua Red Bull. George Russell e Isack Hadjar fecharam o pódio da primeira sessão em Sepang.
Confira o resultado final
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Max Verstappen
Red Bull
1:37.520
2
George Russell
Mercedes
1:37.903
3
Isack Hadjar
Red Bull
1:38.303
4
Charles Leclerc
Ferrari
1:38.367
5
Kimi Antonelli
Mercedes
1:38.580
6
Lewis Hamilton
Ferrari
1:38.590
7
Pierre Gasly
Alpine
1:38.715
8
Liam Lawson
Racing Bulls
1:39.106
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:39.197
10
Nico Hülkenberg
Audi
1:39.211
11
Oscar Piastri
McLaren
1:39.276
12
Lando Norris
McLaren
1:39.293
13
Gabriel Bortoleto
Audi
1:39.548
14
Fernando Alonso
Aston Martin
1:39.683
15
Esteban Ocon
Haas
1:40.158
16
Oliver Bearman
Haas
1:40.311
17
Alexander Albon
Williams
1:40.321
18
Lance Stroll
Aston Martin
1:40.413
19
Franco Colapinto
Alpine
1:40.531
20
Carlos Sainz
Williams
1:40.605
21
Valtteri Bottas
Cadillac
1:40.800
22
Sergio Pérez
Cadillac
1:40.820
Acompanhe como foi o TL1
FIM DO PRIMEIRO TREINO LIVRE!
- Cronômetro encerrado!
- Sem grandes mudanças na reta final do treino.
- Todos os pilotos já estão de macios!
- Dupla da Audi, em 10º e 13º, cerca dupla da McLaren, em 11º e 12º.
- Lindblad (17) é o piloto que mais deu voltas em Sepang, seguido de Bortoleto (16).
- Opa! Hulkenberg melhorou de novo... Alemão registra 10º melhor tempo da sessão.
- Antes disso, Hulkenberg havia superado novamente Bortoleto, que voltou a responder na pista.
- Não demorou, porém, para o holandês da Red Bull voltar ao topo.
- Outro a se beneficiar com os compostos mais macios é Russell, que assume a ponta, com 1m37s903.
- De macios, a dupla da Ferrari pula para segundo e terceiro, com Leclerc e Hamilton, respectivamente.
- Único das quatro potências que segue fora do topo é Oscar Piastri, que ocupa a 13ª posição.
- Primeira metade chegou ao fim, e esse é o Top 10:
1. HAD
2. VER
3. RUS
4. LIN
5. ANT
6. LEC
7. HAM
8. LAW
9. NOR
10. GAS
- Olha isso... Lindblad chegou ao Top 3!
- Minutos depois, é a vez de Bortoleto ficar na frente do seu companheiro.
- Na primeira tentativa, Hulkenberg (14º) supera Bortoleto (16º) na tabela.
- Dupla da Mercedes cola em Verstappen, que segue na liderança.
- Ao fim dos primeiros 10 minutos, os únicos que faltam a marcar tempo são Colapinto, Hulkenberg e a dupla da Williams.
- Apenas Verstappen, Isack Hadjar e Arvid Lindblad registraram volta com pneus macios, enquanto o resto do grid segue de médios.
- O brasileiro tem o 13º tempo mais rápido até então.
- Após os tempos iniciais serem marcados, Max Verstappen se destaca na liderança do pelotão, com 1m39s400.
- Gabriel Bortoleto também saiu dos boxes junto com o primeiro grupo.
- O primeiro piloto a ir para a pista foi Franco Colapinto, seguido de Nico Hulkenberg e a dupla da Haas.
COMEÇOU!
- Primeiro treino livre do GP do Bahrein começa em 15 minutos
- Relembre o GP do Azerbaijão:
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E os horários do GP do Bahrein?
SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 01h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 05h (de Brasília)
➡️ GP do Bahrein na Malásia: como o El Niño afeta o clima no Brasil e na F1
Previsão de chuva em Sepang
Na sexta-feira (2), dia dos dois primeiros treinos livres, os termômetros devem variar entre 23°C e 32°C. A chance de chuva é de 50%, a maior entre os três dias do fim de semana. Os ventos terão média de 5,4 km/h, com rajadas de até 21,6 km/h, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 53,85°C.
O sábado (3), reservado ao terceiro treino livre e à classificação, também deve ser quente e úmido. A temperatura máxima prevista é de 31,5°C, com sensação térmica próxima de 36°C e umidade relativa do ar de até 86%. A possibilidade de chuva cai para 40%, e o asfalto pode alcançar 53,32°C.
Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.
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