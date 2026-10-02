A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (2) às atividades do GP do Bahrein 2026. A etapa é disputada no Circuito de Sepang, na Malásia, e começou com o primeiro treino livre no início da madrugada. Veja como foi.

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima sexta etapa da temporada. De volta ao topo, Max Verstappen liderou o pelotão com sua Red Bull. George Russell e Isack Hadjar fecharam o pódio da primeira sessão em Sepang.

continua após a publicidade

Confira o resultado final

Posição Piloto Equipe Tempo 1 Max Verstappen Red Bull 1:37.520 2 George Russell Mercedes 1:37.903 3 Isack Hadjar Red Bull 1:38.303 4 Charles Leclerc Ferrari 1:38.367 5 Kimi Antonelli Mercedes 1:38.580 6 Lewis Hamilton Ferrari 1:38.590 7 Pierre Gasly Alpine 1:38.715 8 Liam Lawson Racing Bulls 1:39.106 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:39.197 10 Nico Hülkenberg Audi 1:39.211 11 Oscar Piastri McLaren 1:39.276 12 Lando Norris McLaren 1:39.293 13 Gabriel Bortoleto Audi 1:39.548 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:39.683 15 Esteban Ocon Haas 1:40.158 16 Oliver Bearman Haas 1:40.311 17 Alexander Albon Williams 1:40.321 18 Lance Stroll Aston Martin 1:40.413 19 Franco Colapinto Alpine 1:40.531 20 Carlos Sainz Williams 1:40.605 21 Valtteri Bottas Cadillac 1:40.800 22 Sergio Pérez Cadillac 1:40.820

Acompanhe como foi o TL1

FIM DO PRIMEIRO TREINO LIVRE!

Cronômetro encerrado!

Sem grandes mudanças na reta final do treino.

Todos os pilotos já estão de macios!

Dupla da Audi, em 10º e 13º, cerca dupla da McLaren, em 11º e 12º.

Lindblad (17) é o piloto que mais deu voltas em Sepang, seguido de Bortoleto (16).

Opa! Hulkenberg melhorou de novo... Alemão registra 10º melhor tempo da sessão.

Antes disso, Hulkenberg havia superado novamente Bortoleto, que voltou a responder na pista.

Não demorou, porém, para o holandês da Red Bull voltar ao topo.

Outro a se beneficiar com os compostos mais macios é Russell, que assume a ponta, com 1m37s903.

De macios, a dupla da Ferrari pula para segundo e terceiro, com Leclerc e Hamilton, respectivamente.

Único das quatro potências que segue fora do topo é Oscar Piastri, que ocupa a 13ª posição.

Primeira metade chegou ao fim, e esse é o Top 10:

1. HAD

2. VER

3. RUS

4. LIN

5. ANT

6. LEC

7. HAM

8. LAW

9. NOR

10. GAS

Olha isso... Lindblad chegou ao Top 3!

Minutos depois, é a vez de Bortoleto ficar na frente do seu companheiro.

Na primeira tentativa, Hulkenberg (14º) supera Bortoleto (16º) na tabela.

Dupla da Mercedes cola em Verstappen, que segue na liderança.

Ao fim dos primeiros 10 minutos, os únicos que faltam a marcar tempo são Colapinto, Hulkenberg e a dupla da Williams.

Apenas Verstappen, Isack Hadjar e Arvid Lindblad registraram volta com pneus macios, enquanto o resto do grid segue de médios.

O brasileiro tem o 13º tempo mais rápido até então.

Após os tempos iniciais serem marcados, Max Verstappen se destaca na liderança do pelotão, com 1m39s400.

Gabriel Bortoleto também saiu dos boxes junto com o primeiro grupo.

O primeiro piloto a ir para a pista foi Franco Colapinto, seguido de Nico Hulkenberg e a dupla da Haas.

COMEÇOU!

Primeiro treino livre do GP do Bahrein começa em 15 minutos

Relembre o GP do Azerbaijão:

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

E os horários do GP do Bahrein?

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 01h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 05h (de Brasília)

➡️ GP do Bahrein na Malásia: como o El Niño afeta o clima no Brasil e na F1

Previsão de chuva em Sepang

Na sexta-feira (2), dia dos dois primeiros treinos livres, os termômetros devem variar entre 23°C e 32°C. A chance de chuva é de 50%, a maior entre os três dias do fim de semana. Os ventos terão média de 5,4 km/h, com rajadas de até 21,6 km/h, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 53,85°C.

O sábado (3), reservado ao terceiro treino livre e à classificação, também deve ser quente e úmido. A temperatura máxima prevista é de 31,5°C, com sensação térmica próxima de 36°C e umidade relativa do ar de até 86%. A possibilidade de chuva cai para 40%, e o asfalto pode alcançar 53,32°C.

continua após a publicidade

Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.