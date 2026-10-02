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Com abandono de Bortoleto, Leclerc lidera treino livre 2 do GP do Bahrein na F1

Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Sepang, na Malásia

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:45
Atualizado há 0 minutos
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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (2) às atividades do GP do Bahrein 2026. A etapa é disputada no Circuito de Sepang, na Malásia, e começou com os primeiros treinos livres no início da madrugada. Veja como foi.

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima sexta etapa da temporada. De volta ao topo, Charles Leclerc liderou o pelotão com sua Ferrari. Isack Hadjar e Lando Norris fecharam o pódio da segunda sessão em Sepang.

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Confira o resultado final

PosiçãoPilotoEquipeTempo

1

Max Verstappen

Red Bull

1:37.520

2

George Russell

Mercedes

1:37.903

3

Isack Hadjar

Red Bull

1:38.303

4

Charles Leclerc

Ferrari

1:38.367

5

Kimi Antonelli

Mercedes

1:38.580

6

Lewis Hamilton

Ferrari

1:38.590

7

Pierre Gasly

Alpine

1:38.715

8

Liam Lawson

Racing Bulls

1:39.106

9

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:39.197

10

Nico Hülkenberg

Audi

1:39.211

11

Oscar Piastri

McLaren

1:39.276

12

Lando Norris

McLaren

1:39.293

13

Gabriel Bortoleto

Audi

1:39.548

14

Fernando Alonso

Aston Martin

1:39.683

15

Esteban Ocon

Haas

1:40.158

16

Oliver Bearman

Haas

1:40.311

17

Alexander Albon

Williams

1:40.321

18

Lance Stroll

Aston Martin

1:40.413

19

Franco Colapinto

Alpine

1:40.531

20

Carlos Sainz

Williams

1:40.605

21

Valtteri Bottas

Cadillac

1:40.800

22

Sergio Pérez

Cadillac

1:40.820

Acompanhe como foi o TL2

FIM DO SEGUNDO TREINO LIVRE!

  • Cronômetro encerrado!
  • Diferente da classificação, o cronômetro não para em treino livre, mesmo durante uma paralisação.
  • Safety car virtual!
  1. Bandeira amarela: Gabriel Bortolero parado na pista entre as curvas 8 e 9.
  1. Sem grande sucesso, pilotos têm dificuldade para melhorar seus tempos de volta.
  • Apenas Verstappen está nos boxes.
  • Faltam apenas 10 minutos para o fim da sessão.
  1. Diferente do sucesso no TL1, Colapinto segue em último, com mais de 5 segundos do líder Leclerc.
  • Cenas de corrida? Pilotos dividem a pista lado a lado!
  1. Bortoleto erra, passa por cima da zebra e quase perde o controle do carro.
  • No top-5, apenas Verstappen marcou tempo com pneus médios, enquanto o restante está de macios.
  • Primeira metade chegou ao fim, e esse é o Top 10:
    1. LEC
    2. NOR
    3. VER
    4. HAM
    5. PIA
    6. RUS
    7. ANT
    8. LAW
    9. GAS
    10. LIN
  • Primeiros sinais de chuva ameaçam interferir na sessão em Sepang.
  1. Bortoleto melhora o tempo e vai para 12º.
  • Lando Norris até tenta, mas não consegue ultrapassar Leclerc.
  • De macios, Leclerc vira 1m37s528, supera piloto da Red Bull por 0,2 segundos e assume a ponta.
  1. Piastri e Hamilton colam em Verstappen, que segue na liderança.
  1. Bortoleto perdeu posições com as melhores dos adversários e ocupa a 15ª colocação.
  1. Ao fim dos primeiros 10 minutos, todos os pilotos já registraram volta rápida.
  • Max Verstappen chegou e já desbancou Russell.
  • Lewis Hamilton assume a ponta, mas logo é superado pelas Mercedes, com George Russell (1º) e Kimi Antonelli (2º).
  1. Primeiros tempos marcados! Na disputa interna da Audi, Gabriel Bortoleto leva a pior para Nico Hulkenberg.
  • Quem puxa o pelotão é a dupla da Haas, com Esteban Ocon e Oliver Bearman.
  • Diferente do TL1, os pilotos fizeram fila no pit lane na espera pelo início do cronômetro. Estão ansiosos para sair dos boxes!

COMEÇOU!

  • Segundo treino livre do GP do Bahrein começa em 15 minutos
  • Relembre o GP do Azerbaijão:

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E os horários do GP do Bahrein?

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 01h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 05h (de Brasília)

➡️ GP do Bahrein na Malásia: como o El Niño afeta o clima no Brasil e na F1

Previsão de chuva em Sepang

Na sexta-feira (2), dia dos dois primeiros treinos livres, os termômetros devem variar entre 23°C e 32°C. A chance de chuva é de 50%, a maior entre os três dias do fim de semana. Os ventos terão média de 5,4 km/h, com rajadas de até 21,6 km/h, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 53,85°C.

O sábado (3), reservado ao terceiro treino livre e à classificação, também deve ser quente e úmido. A temperatura máxima prevista é de 31,5°C, com sensação térmica próxima de 36°C e umidade relativa do ar de até 86%. A possibilidade de chuva cai para 40%, e o asfalto pode alcançar 53,32°C.

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Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
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