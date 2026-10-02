Com abandono de Bortoleto, Leclerc lidera treino livre 2 do GP do Bahrein na F1
Acompanhe volta a volta da segunda atividade em Sepang, na Malásia
A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (2) às atividades do GP do Bahrein 2026. A etapa é disputada no Circuito de Sepang, na Malásia, e começou com os primeiros treinos livres no início da madrugada. Veja como foi.
As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima sexta etapa da temporada. De volta ao topo, Charles Leclerc liderou o pelotão com sua Ferrari. Isack Hadjar e Lando Norris fecharam o pódio da segunda sessão em Sepang.
Confira o resultado final
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Max Verstappen
Red Bull
1:37.520
2
George Russell
Mercedes
1:37.903
3
Isack Hadjar
Red Bull
1:38.303
4
Charles Leclerc
Ferrari
1:38.367
5
Kimi Antonelli
Mercedes
1:38.580
6
Lewis Hamilton
Ferrari
1:38.590
7
Pierre Gasly
Alpine
1:38.715
8
Liam Lawson
Racing Bulls
1:39.106
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:39.197
10
Nico Hülkenberg
Audi
1:39.211
11
Oscar Piastri
McLaren
1:39.276
12
Lando Norris
McLaren
1:39.293
13
Gabriel Bortoleto
Audi
1:39.548
14
Fernando Alonso
Aston Martin
1:39.683
15
Esteban Ocon
Haas
1:40.158
16
Oliver Bearman
Haas
1:40.311
17
Alexander Albon
Williams
1:40.321
18
Lance Stroll
Aston Martin
1:40.413
19
Franco Colapinto
Alpine
1:40.531
20
Carlos Sainz
Williams
1:40.605
21
Valtteri Bottas
Cadillac
1:40.800
22
Sergio Pérez
Cadillac
1:40.820
Acompanhe como foi o TL2
FIM DO SEGUNDO TREINO LIVRE!
- Cronômetro encerrado!
- Diferente da classificação, o cronômetro não para em treino livre, mesmo durante uma paralisação.
- Safety car virtual!
- Bandeira amarela: Gabriel Bortolero parado na pista entre as curvas 8 e 9.
- Sem grande sucesso, pilotos têm dificuldade para melhorar seus tempos de volta.
- Apenas Verstappen está nos boxes.
- Faltam apenas 10 minutos para o fim da sessão.
- Diferente do sucesso no TL1, Colapinto segue em último, com mais de 5 segundos do líder Leclerc.
- Cenas de corrida? Pilotos dividem a pista lado a lado!
- Bortoleto erra, passa por cima da zebra e quase perde o controle do carro.
- No top-5, apenas Verstappen marcou tempo com pneus médios, enquanto o restante está de macios.
- Primeira metade chegou ao fim, e esse é o Top 10:
1. LEC
2. NOR
3. VER
4. HAM
5. PIA
6. RUS
7. ANT
8. LAW
9. GAS
10. LIN
- Primeiros sinais de chuva ameaçam interferir na sessão em Sepang.
- Bortoleto melhora o tempo e vai para 12º.
- Lando Norris até tenta, mas não consegue ultrapassar Leclerc.
- De macios, Leclerc vira 1m37s528, supera piloto da Red Bull por 0,2 segundos e assume a ponta.
- Piastri e Hamilton colam em Verstappen, que segue na liderança.
- Bortoleto perdeu posições com as melhores dos adversários e ocupa a 15ª colocação.
- Ao fim dos primeiros 10 minutos, todos os pilotos já registraram volta rápida.
- Max Verstappen chegou e já desbancou Russell.
- Lewis Hamilton assume a ponta, mas logo é superado pelas Mercedes, com George Russell (1º) e Kimi Antonelli (2º).
- Primeiros tempos marcados! Na disputa interna da Audi, Gabriel Bortoleto leva a pior para Nico Hulkenberg.
- Quem puxa o pelotão é a dupla da Haas, com Esteban Ocon e Oliver Bearman.
- Diferente do TL1, os pilotos fizeram fila no pit lane na espera pelo início do cronômetro. Estão ansiosos para sair dos boxes!
COMEÇOU!
- Segundo treino livre do GP do Bahrein começa em 15 minutos
- Relembre o GP do Azerbaijão:
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E os horários do GP do Bahrein?
SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 01h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 05h (de Brasília)
➡️ GP do Bahrein na Malásia: como o El Niño afeta o clima no Brasil e na F1
Previsão de chuva em Sepang
Na sexta-feira (2), dia dos dois primeiros treinos livres, os termômetros devem variar entre 23°C e 32°C. A chance de chuva é de 50%, a maior entre os três dias do fim de semana. Os ventos terão média de 5,4 km/h, com rajadas de até 21,6 km/h, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 53,85°C.
O sábado (3), reservado ao terceiro treino livre e à classificação, também deve ser quente e úmido. A temperatura máxima prevista é de 31,5°C, com sensação térmica próxima de 36°C e umidade relativa do ar de até 86%. A possibilidade de chuva cai para 40%, e o asfalto pode alcançar 53,32°C.
Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.
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