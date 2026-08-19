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F1: Rafael Câmara lidera disputa por vaga na Haas em 2027, diz repórter

Jovem talento da Ferrari, brasileiro é um dos quatro pilotos cotados para substituir Esteban Ocon na equipe americana

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 16:29
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2
Rafael Câmara venceu duas etapas da Fórmula 2 em 2026 (Foto: Reprodução/Instagram @formula2)

Apenas o tempo parece separar Rafael Câmara da elite do automobilismo. Em uma disputa com quatro pilotos, o brasileiro surge como favorito para assumir um dos assentos da Haas na próxima temporada. A informação foi divulgada pelo repórter oficial da Fórmula 1, Lawrence Barretto.

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Ao site da liga, o jornalista revelou que a continuidade de Esteban Ocon na equipe americana em 2027 não é certa, enquanto Oliver Bearman tende a permanecer representando as mesmas cores no grid. Assim, o britânico passaria a contar com um novo parceiro em seu terceiro ano de carreira.

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Membro da academia de jovens talentos da Ferrari e atual campeão da Fórmula 3, Câmara lidera a disputa pela vaga de Ocon por possuir forte ligação com a Haas, de acordo com o repórter da F1. No entanto, ele reforça que as movimentações no mercado dependem de Max Verstappen e Fernando Alonso, que seguem em situação indefinida com a Red Bull Racing e a Aston Martin, respectivamente.

Além de Rafa Câmara, são cotados para correr na Haas os japoneses Yuki Tsunoda, que disputará o Grande Prêmio da Holanda pela Racing Bulls; Ryo Hirakawa, reserva da franquia americana; e o italiano Leonardo Fornaroli, júnior da McLaren e atual vencedor da Fórmula 2.

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Carro de Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing, durante a etapa da Feature Race da Fórmula 2
Rafael Câmara é piloto da Invicta Racing na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram@rafaccamara88)

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Cadillac nega interesse em Rafael Câmara

No Brasil, a expectativa para que Rafael Câmara se junte a Gabriel Bortoleto na F1 é alta. Embora os rumores indicassem a Cadillac como um dos possíveis destinos para o brasileiro de 21 anos, o CEO da equipe, Dan Towriss, classificou o interesse como "infundado".

— Sei que têm circulado alguns rumores sobre alguns dos jovens pilotos. Eles não foram confirmados, então não é algo em que eu gostaria de me concentrar. Não estamos focados nisso no momento. É F1 e as coisas sempre podem mudar. Não há mudanças planejadas para 2027 no momento, mas as coisas sempre podem mudar — afirmou Towriss.

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