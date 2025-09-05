O Brasil voltou a conquistar a América e o mundo! Essa semana foi marcada pelo pentacampeonato na AmeriCup do basquete e o título inédito de Yago Dora na WSL, enquanto o vôlei feminino continua na busca pelo Mundial. Os atletas brasileiros em todas as modalidades olímpicas foram destaques de alto nível ao redor do globo. Confira os principais nomes da semana com o Lance! no Radar Olímpico.

Basquete: virada história sobre os Estados Unidos e título da AmeriCup

A Seleção Brasileira Masculina de Basquete é pentacampeão da AmeriCup! Após uma fase de grupos segura, com apenas uma derrota contra os Estados Unidos, o Brasil encontrou uma invicta República Dominicana, que foi superada sem problemas pela força coletiva brasileira.

A equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrović, então, encontrou uma enorme desafio pela frente: os norte-americanos. O duelo começou acirrado, mas logo a vantagem foi aberta para os Estados Unido, chegando a 20 pontos de diferença. Com destaque de Yago dos Santos, eleito MVP do torneio, e Bruno Caboclo, o Brasil dominou o último quarto e conquistou a virada história para garantir a vaga na grande final.

Vitor Benite ergue o troféu após a vitória do Brasil sobre a Argentina na final da Americup (Photo by AFP)

Em um jogo com menos emoção, a defesa brasileira mais uma vez se sobressaiu sobre os adversários, e a vitória era questão de esperar o cronômetro zerar. A seleção brasileira se vingou da derrota sofrida há três anos, para a Argentina, na última final da Americup. É a quinta vez que o Brasil conquista o título, repetindo o feito de 2009, 2005, 1988 e 1984. Há 20 anos, o feito também foi contra os 'hermanos'.

Brasil é destaque na WNBA

A força brasileira no basquete se mostrou presente também na WNBA, liga norte-americana feminina. O talento de Kamilla Cardoso continuou em destaque no último mês, sendo decisiva em grandes momentos tanto na defesa quanto no ataque. Com médias impressionantes de 14,7 pontos e 9,2 rebotes por jogo, a pivô foi eleita a melhor jogadora do Chicado Sky de agosto.

Surfe: Yago Dora entre para lista de campeões da Brazilian Storm

O surfe brasileiro tem um novo campeão mundial. Yago Dora conquistou, na noite da última segunda-feira (01), seu primeiro título da World Surf League (WSL). Pela primeira vez na carreira, o surfista de 29 anos se sagrou o melhor do mundo ao vencer, em Fiji, o norte-americano Griffin Colapinto na grande final. É a oitava vez em 11 temporadas que a "Brazilian Storm" domina o circuito.

Líder do ranking, Yago chegou com a vantagem de entrar direto na bateria decisiva e não decepcionou. Com uma performance segura e potente nas ondas de Cloudbreak, o catarinense confirmou o favoritismo e manteve a escrita de que, no masculino, o número 1 da temporada regular sempre vence o Finals.

Yago Dora vence americano e é campeão da WSL pela primeira vez (Foto: Ed Sloane/WSL)

Vale destacar também a atuação de Italo Ferreira nas finais em Fiji. Em busca do bicampeonato da WSL, o brasileiro precisava escalar todo o pelotão para chegar na bateria decisiva contra Dora. Apesar de vencer a primeira, ao dominar Jack Robinson, o surfista foi superado na rodada seguinte por Colapinto.

Vôlei: feminino avança às semifinais do Mundial, e masculino sofre em amistosos

A semana foi de emoções distintas para as Seleções de vôlei feminino e masculino. Com um vice garantido da VNL, a equipe comandada por Zé Roberto está com o foco no título do Mundial de Vôlei, que acontece entre os dias 22 de agosto a 7 de setembro. O Brasil passou com tranquilidade na liderança do Grupo C e manteve a boa atuação na fase de mata-mata.

Nas oitavas de final, as brasileiras venceram de virada a República Dominicana por 3 sets a 0. Já na rodada seguinte, na manhã desta quinta-feira (4), voltaram a triunfar em quadra ao eliminar com autoridade a França em três sets sofridos. Agora, terá que superar a favorita Itália em busca da vaga na final.

Brasil e França no Mundial de vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

A potência do feminino parece não estar refletindo no masculino, que enfrenta problemas antes do Mundial. Durante o torneio amistoso Memorial Hubert Jerzy Wagner, na Polônia, o Brasil sofreu dois revés em três jogos disputados. A única vitória brasileira veio sobre a Argentina.

Vôlei de praia: dobradinha brasileira no pódio

A etapa de Hamburgo do Circuito Mundial foi dominada por duplas brasileiras, que se destacam no pódio da competição. Líderes do circuito mundial, Thamela e Vic disputaram a decisão com as italianas Gottardi e Orsi Toth e ficaram com a medalha de prata. Antes disso, as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia venceram o duelo pelo bronze contra as alemãs Muller e Tillmann.

Thamela e Vic foram superadas por dupla italiana na final (Foto: Volleyball World)

Assim como no vôlei de quadra, o sucesso do feminino não se repetiu entre os homens. A dupla masculina entre Evandro e Arthur acabou eliminada na rodada de 12 ao ser derrotada para os holandeses Boermans e de Groot, por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 23/21.

Tênis: Bia Haddad cai no US Open, João Fonseca atinge maior ranking da carreira

As fases finais, na categoria simples, do US Open chegam sem tenistas brasileiros. Nas quadras rápidas de Nova York, Bia Haddad Maia conquistou sua melhor campanha da temporada em um Grand Slam, o último de 2025. Depois de três vitórias com apenas um set perdido, a número 1 do Brasil e 22 do mundo acabou dominada pela anfitriã Amanda Anisimova, nona do ranking, nas oitavas de final do US Open, por 6/0 e 6/3.

A tenista, no entanto, não demorará para voltar às quadras. O próximo desafio de Bia será perto de casa, no SP Open, em São Paulo, cuja chave principal começa na próxima segunda-feira (8). De volta a performar em alto nível, a brasileira se destaca como a favorita do torneio.

Bia Haddad na partida contra a americana Amanda Anisimova no US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)

Por outro lado, a jovem promessa João Fonseca, que vinha de uma boa sequência, foi eliminado na segunda rodada. Apesar da derrota, a participação em mais um torneio deste calibre rendeu ao brasileiro mais 50 pontos no ranking ATP para garantir sua melhor posição da carreira. Anteriormente na 45ª posição, o jovem tenista avançou três posições e passará a ser o 42º na próxima atualização (que sairá no dia 8 de setembro).

Canoagem: Ana Sátila está de volta às águas

A "incansável olímpica" enfim voltou as competições. A temporada da canoagem slalom começou no início de junho, mas a brasileira Ana Sátila estreou apenas no final de agosto, na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo da modalidade.

O último sábado (30), então, ficou marcado pelo retorno do brasileira. Após se recuperar de uma crise renal que a tirou dos primeiros compromissos do ano, a atleta mostrou o porquê de ser um dos maiores destaques do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Ana terminou com a quarta colocação da prova de canoa, a menos de um segundo do pódio.

Ana Sátila superou crise renal para estrear na temporada (Foto: Luiza Moraes/ COB)

Copa Mundo do Futsal Feminino: Stein Cascavel é tetracampeão mundial

O foco do futsal feminino mundial esteve voltado para o Brasil nesta semana. Para repetir o feito dos últimos três anos, o time brasileiro Stein Cascavel voltou a subir no lugar mais alto do pódio mundial. Além do campeão, o Brasil também contou com um representante no terceiro lugar, que ficou com o Sogipa.

A competição reuniu grandes equipes do Brasil, Argentina, Colômbia, Rússia e Estados Unidos em busca do prestigioso título. O time da casa representou de maneira dominante o país para conquistar o tetracampeonato histórico sobre o Normanochka, da Rússia, na final.