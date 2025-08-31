Após derrota para o Brasil, EUA sobem ao pódio na Americup

Depois da derrota para o Brasil, na semifinal de sábado, os EUA se reabilitaram e garantiram o terceiro lugar da Americup, em Manágua, na Nicarágua. O triunfo foi sobre o Canadá, por 90 a 85. Ainda neste domingo, às 21h10 (de Brasília), a seleção brasileira decide o título contra a Argentina.



➡️Americanos se chocam com vitória do Brasil na Americup

➡️Brasil revive espírito de Oscar Schmidt com vitória sobre os EUA na Americup

➡️Brasileiras garantem final do Elite 16 de vôlei de praia em Hamburgo

continua após a publicidade

Tyler Cavanaugh e Javonte Smart, ambos com 21 pontos, foram os destaques da vitória americana neste domingo. Abaixo, um dos momentos da partida:



Recordistas de títulos (7, o mais recente em 2017, com vitória sobre a Argentina na final), os EUA também ficaram em terceiro na última edição da Americup: em 2022. Na ocasião, o triunfo também foi sobre os canadenses. Com a deste domingo, são duas vezes que o país ficou em terceiro na Americup.



continua após a publicidade

Brasil e Argentina decidem pela quinta vez



Já Brasil e Argentina vão decidir o título pela quinta vez. Há três anos, em Recife na última final da competição, os argentinos levaram a melhor sobre o Brasil, por 75 a 73. Ao todo, em decisões da Americup, os 'hermanos' também derrotaram a seleção brasileira em 2001 e 2011. Já o único título do Brasil contra o maior rival aconteceu em 2005.

Curiosamente, os três títulos dos 'hermanos' em nove decisões até hoje foram contra o Brasil.

No confronto direto, são 25 vitórias da Argentina em 42 partidas contra a seleção verde e amarela.

Além do título contra os 'hermanos' há 20 anos, o Brasil foi campeão em 2009 e 1988, ambas contra Porto Rico, e em 1984, diante do Uruguai.



Na noite deste sábado, com 26 pontos e seis assistências, o argentino Jose Vildoza (vídeo abaixo), atleta do Boca Juniors e último MVP da Liga de seu país, foi o cestinha da segunda semifinal do torneio na Nicarágua contra o Canadá.

continua após a publicidade

Jogadores do Brasil celebram a vitória sobre os EUA na Americup (Photo by AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte