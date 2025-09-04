AO VIVO: Brasil enfrenta a França pelas quartas do Mundial de vôlei

A Seleção Brasileira de vôlei feminino enfrenta a França nesta quinta-feira (4), às 7h (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia, pelas quartas de final do Mundial. O confronto terá transmissão da Sportv, do VBTV e você pode acompanhar o placar em tempo real pelo site do Lance!.

continua após a publicidade

Tempo real: Brasil vence por 1 set a 0 (27/25) / 2° set - Brasil 9 x 13 França

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil venceu a República Dominicana nas oitavas por 3 sets a 1, nas parciais 18/25, 25/12, 25/20,25/12, enquanto a França fez história ao superar a China, também por 3 sets a 1, parciais de 25/20, 27/25, 22/25 e 25/20.

No retorspecto do confronto sobre as europeias, a equipe liderada por Zé Roberto venceu ambas as partidas desta temporada, em julho pela VNL, por 3 a 2 (23/25, 25/21, 21/25, 25/17 e 15/11), e na fase de grupos do próprio Mundial, também por 3 a 2, desta vez de virada (21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o chaveamento do Mundial de vôlei feminino; veja seleções classificadas

Brasil x França, pela terceira etapa da VNL feminina (foto: volleyballworld)

Caminho do Brasil pode ter carrasco da VNL nas semifinais do Mundial

Caso a Seleção Brasileira vença a França e a Itália supere a Polônia, as equipes que disputaram a final da Liga das Nações de 2025 se reencontrarão na semifinal do Mundial. Na ocasião, as europeias saíram vitoriosas, vencendo por 3 sets a 1 (22/25, 25/18, 25/22 e 25/22).

O reencontro entre Gabi Guimarães e Paola Egonu, as principais jogadoras de cada equipe, é um dos confrontos mais esperados e mais difíceis que a Seleção pode enfrentar no caminho até o título inédito.

continua após a publicidade

➡️Gabi Guimarães projeta Mundial de Vôlei: ‘Não temos medo de seleção nenhuma’

O jogo

O Brasil começou bem nos ataques, principalmente com Júlia Bergmann, que variou os estilos de ataque no início do set. Do outro lado da rede, a ponteira Helena Cazaute também mostrou sua potência no ataque, deixando o placar equilibrado no meio da primeira etapa. A França passou à frente pela primeira vez no jogo com uma largada da ponteira Ndiaye. Apesar da dificuldade, o bloqueio do Brasil fez a diferença, ajudando a fechar o set em 27 a 25.

O segundo set começou diferente, a França largou na frente. O técnico Zé Roberto fez mudanças entre as ponteiras, tirando Julia Bergmann e colocando a jovem Helena.