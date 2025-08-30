Ana Sátila retorna com top-5 na Copa do Mundo de canoagem slalom

A temporada da canoagem slalom começou no início de junho, mas a brasileira Ana Sátila estreou apenas no final de agosto, na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo da modalidade. Neste sábado (30), após se recuperar de uma crise renal que a tirou dos primeiros compromissos do ano, a atleta terminou com a quarta colocação da prova de canoa, a menos de um segundo do pódio.

Ana Sátila concluiu a prova em 88s94, com dois pontos de penalização, apenas 75 centésimos atrás da britânica Kimberley Woods, terceira colocada. A alemã Elena Lilik (86s86) foi a campeã, enquanto a ucraniana Viktoriia Us (87s78) ficou em segundo lugar.

No início de junho, às vésperas da etapa de La Seu, na Espanha, Ana Sátila foi hospitalizada com uma crise renal e precisou se ausentar não apenas da abertura da Copa do Mundo de canoagem slalom, mas também das etapas seguintes, na França e na Tchéquia, que aconteceram no mesmo mês.

— Os últimos meses foram de muitos desafios e momentos em que precisei resgatar minha força interior, acreditar no processo e nunca perder de vista o meu sonho. Voltar a competir, fazer o que mais amo e vestir novamente o uniforme do Brasil é mais do que especial, é a realização de que cada esforço valeu a pena - escreveu a atleta, em seu perfil nas redes sociais.

Na Eslovênia, Ana Sátila já havia competido no caiaque, mas acabou desclassificada por penalidade na última porta. A principal atleta brasileira da canoagem slalom volta a competir na madrugada deste domingo (31), para a disputa do caiaque cross, a partir das 4h (horário de Brasília).

Ana Sátila foi um dos principais destaques do Brasil em Paris 2024 (Foto: Miriam Jeske/ COB)

Incansável olímpica

Em sua quarta edição de Jogos Olímpicos, Ana Sátila foi um dos principais destaques brasileiros em Paris 2024, ganhando o carinho da torcida e virando meme nas redes sociais. Com longo programa de provas no evento, a atleta participou de 15 descidas da canoagem slalom na capital francesa e ganhou o título de "incansável". Na ocasião, a canoísta conquistou os melhores resultados da história do Brasil na modalidade.

