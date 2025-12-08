O Real Madrid vive tempos difíceis. A equipe comandada por Xabi Alonso foi derrotada por 2 a 0 pelo Celta de Vigo, no domingo (7), em partida válida pela 15ª rodada da La Liga, no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), marcada por atuação apagada do onze inicial e críticas à arbitragem. Para completar o cenário, Endrick, presente no banco de reservas, acabou expulso mesmo sem entrar em campo.

Ao fim dos 90 minutos, diversos jogadores do Madrid demonstraram indignação com a arbitragem de Alejandro Quintero, responsável por expulsar três atletas merengues: Álvaro Carreras, Fran García e Endrick. O lateral-esquerdo titular recebeu cartão vermelho nos acréscimos após dirigir ao árbitro a frase "você é péssimo", enquanto o brasileiro também foi excluído por comportamento considerado desrespeitoso. O defensor reserva, único punido por faltas em campo, deixou a partida aos 19' do segundo tempo. Segundo o jornal espanhol "Marca", os dois primeiros cumprirão suspensão de duas partidas.

No entanto, a situação de Endrick no Real chama atenção por acrescentar um elemento incomum ao episódio. O camisa 9 soma apenas 11 minutos em campo na temporada, todos concentrados em uma única partida após sair do banco de reservas; ele não foi titular em nenhuma ocasião sob o comando de Alonso e, consequentemente, ainda não contribuiu com gols ou assistências na campanha 2025/26.

Com isso, parte do público espanhol passou a criticar o brasileiro nas redes sociais, em meio ao momento conturbado que vive no segundo semestre, desde que retornou de lesão e não conseguiu recuperar o prestígio que desfrutava como peça relevante na rotação do elenco com Carlo Ancelotti em sua primeira temporada no clube, status que não manteve sob o comando de Xabi; a seguir, veja comentários sobre a expulsão de Endrick:

Tradução: Endrick nesta temporada: 1 minuto jogado, 1 vermelho — o novo Pelé chegando com tudo.

Tradução: Deplorável Endrick, ele tem o mesmo número de cartões vermelhos que jogos disputados, um cartão vermelho a cada 11 minutos, mais cartões vermelhos do que gols e assistências.

Tradução: Quem é Endrick? Um assistente de Xabi?

Tradução: O cara estava cansado de ficar no banco todo dia, então decidiu levar um cartão vermelho para se sentir parte do jogo.

Futuro de Endrick 💭

Não à toa, o atacante deve deixar o clube na janela de transferências de janeiro, com o objetivo de obter mais minutos em outra equipe do continente europeu e, assim, recuperar espaço na Seleção Brasileira, visando uma vaga entre os atacantes que poderão ser convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, marcada para junho. O Lyon, da França, surge como o principal candidato a recebê-lo por empréstimo.

