menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Dono do ChatGPT compra ações de time da NFL; saiba

Empresário do ramo de tecnologia investe na equipe de futebol americano

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
19:12
Dallas Cowboys v San Francisco 49ers
imagem cameraSan Francisco 49ers está avaliado em quase R$ 50 bilhões
  • Matéria
  • Mais Notícias

O San Francisco 49ers, franquia da NFL, terá um novo sócio minoritário. Bret Taylor, presidente do conselho da OpenAI - empresa responsável pelo ChatGPT - acertou a compra de 1% da franquia. A operação avalia a equipe de futebol americano em mais de US$ 9 bilhões, equivalente a R$ 49,1 bilhões. O negócio ainda precisa de aprovação formal dos demais proprietários, prevista para a reunião desta quarta-feira. A informação foi publicada originalmente pelo Sports Business Journal.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Com a movimentação, o responsável pelo ChatGPT se torna o quinto empresário do setor de tecnologia a investir na equipe só este ano, reforçando a aproximação entre o ecossistema de IA do Vale do Silício e o mercado esportivo norte-americano. A venda não altera o comando: o empresário Jed York e sua família seguem com quase 90% do clube e manterão controle total sobre a gestão.

A presença do executivo fortalece a narrativa de que a NFL se tornou um destino atrativo para líderes do setor de IA e tecnologia. Além da posição na OpenAI, onde supervisiona o conselho responsável pelo ChatGPT, Taylor tem trajetória em empresas de grande impacto no mercado digital. Teve cargos altos no Facebook e no Twitter, por exemplo.

continua após a publicidade

Equipe estreante na Fórmula 1 vai apresentar carro no Super Bowl

Aparentemente, é para ser em grande estilo. A equipe Cadillac vai aproveitar o Super Bowl de 2026 para estrear a pintura oficial de seu carro de Fórmula 1. A campanha na televisão será exibida durante a transmissão do evento, em fevereiro, e faz parte da estratégia para construir uma base de fãs antes da estreia da equipe, no Grande Prêmio da Austrália, em março.

Dono do ChatGPT compra ações de time da NFL; saiba (Foto: 49ers)
Dono do ChatGPT compra ações de time da NFL; saiba (Foto: 49ers)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias