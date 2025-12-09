Dono do ChatGPT compra ações de time da NFL; saiba

O San Francisco 49ers, franquia da NFL, terá um novo sócio minoritário. Bret Taylor, presidente do conselho da OpenAI - empresa responsável pelo ChatGPT - acertou a compra de 1% da franquia. A operação avalia a equipe de futebol americano em mais de US$ 9 bilhões, equivalente a R$ 49,1 bilhões. O negócio ainda precisa de aprovação formal dos demais proprietários, prevista para a reunião desta quarta-feira. A informação foi publicada originalmente pelo Sports Business Journal.

Com a movimentação, o responsável pelo ChatGPT se torna o quinto empresário do setor de tecnologia a investir na equipe só este ano, reforçando a aproximação entre o ecossistema de IA do Vale do Silício e o mercado esportivo norte-americano. A venda não altera o comando: o empresário Jed York e sua família seguem com quase 90% do clube e manterão controle total sobre a gestão.

A presença do executivo fortalece a narrativa de que a NFL se tornou um destino atrativo para líderes do setor de IA e tecnologia. Além da posição na OpenAI, onde supervisiona o conselho responsável pelo ChatGPT, Taylor tem trajetória em empresas de grande impacto no mercado digital. Teve cargos altos no Facebook e no Twitter, por exemplo.

