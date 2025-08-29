Radar Olímpico: Basquete na semifinal, tênis no US Open e a capital mundial do futsal feminino

Uma semana agitada para o esporte olímpico brasileiro, com a seleção masculina de basquete buscando mais um título continental, as jovens promessas do vôlei em campeonatos mundiais e os principais nomes do tênis e do atletismo em competições de alto nível ao redor do globo. Confira os destaques da semana com o Lance! no Radar Olímpico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Basquete: Brasil avança à semifinal da AmeriCup

A seleção brasileira masculina de basquete está na semifinal da AmeriCup 2025. A equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrović garantiu sua vaga entre as quatro melhores do continente ao derrotar a República Dominicana por 94 a 82, em partida disputada nesta quinta-feira.

Brasil e República Dominicana na Americup (Foto: Americup / Reprodução)

O Brasil demonstrou força coletiva e contou com atuações inspiradas de seus principais jogadores para superar os dominicanos. Agora, a seleção aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Uruguai para conhecer seu adversário na busca por uma vaga na grande final do torneio.

continua após a publicidade

Vôlei de Base: Pódio para as mulheres, eliminação para os homens no Mundial Sub-21

A semana foi de emoções distintas para as seleções brasileiras de vôlei no Mundial Sub-21. A equipe feminina conquistou a medalha de bronze na competição, confirmando a força da nova geração. Além do lugar no pódio, o Brasil teve a central Luana Kuskowski eleita para a seleção do campeonato, um reconhecimento individual importante.

Elenco do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

Já a seleção masculina não teve o mesmo sucesso e foi eliminada precocemente na primeira fase do torneio, após uma derrota para a Bulgária. A campanha abaixo do esperado serve de aprendizado para os jovens atletas em sua jornada de desenvolvimento.

continua após a publicidade

Brasil em ação no Mundial de vôlei Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Tênis: Bia Haddad avança no US Open, João Fonseca se despede

Nas quadras rápidas de Nova York, os tenistas brasileiros vivem momentos diferentes no US Open, o último Grand Slam da temporada. Bia Haddad Maia segue firme na competição e já alcançou a terceira rodada da chave de simples feminina, demonstrando consistência e poder de superação em seus jogos.

Bia Haddad está a duas vitórias de repetir as quartas de final do ano passado, sua melhor campanha no US Open (Foto: :Elsa/Getty Images/AFP)

Por outro lado, a jovem promessa João Fonseca, que vinha de uma boa sequência, foi eliminado na segunda rodada. Apesar da derrota, a participação em mais um torneio deste calibre representa uma valiosa experiência para o tenista em seu primeiro ano completo no circuito profissional.

João Fonseca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (Foto: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tênis de Mesa: Fim da invencibilidade de Calderano

Uma sequência impressionante chegou ao fim para Hugo Calderano. O mesa-tenista número 1 do Brasil e um dos melhores do mundo foi eliminado nas quartas de final do WTT Champions de Macau. A derrota interrompeu uma longa série invicta do atleta, que vinha dominando seus adversários nos últimos torneios. Apesar do revés, Calderano segue em ótima fase e como um dos favoritos em todas as competições que disputa.

Hugo Calderano na derrota para o alemão Benedikt Duda na Suécia (Foto:WTT/Divulgação)

Atletismo: Brasileiros na final da Diamond League

A elite do atletismo mundial se reuniu em Zurique, na Suíça, para as finais da Diamond League, o principal circuito de competições da modalidade. O Brasil foi representado por dois atletas: Almir dos Santos, no salto triplo, e Matheus Lima, nos 400 metros com barreiras.

Matheus Lima (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Ambos os atletas competiram em alto nível contra os melhores do mundo em suas respectivas provas e terminaram suas participações na quinta colocação. Os resultados consolidam a presença brasileira entre os destaques do atletismo internacional.

Copa Mundo do Futsal Feminino: Cascavel é a capital da modalidade

O foco do futsal feminino mundial está voltado para o Brasil nesta semana. A cidade de Cascavel, no Paraná, sedia a Copa Mundo do Futsal Feminino, um dos principais torneios de clubes do planeta. A competição reúne grandes equipes do Brasil, Argentina, Colômbia, Rússia e Estados Unidos em busca do prestigioso título. O time da casa, o Stein Cascavel, atual campeão, luta pelo tetracampeonato e representa a força da modalidade no país.