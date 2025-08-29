Radar Olímpico: Basquete na semifinal, tênis no US Open e a capital mundial do futsal feminino
Brasileiros se destacam no cenário dos esportes olímpicos
- Matéria
- Mais Notícias
Uma semana agitada para o esporte olímpico brasileiro, com a seleção masculina de basquete buscando mais um título continental, as jovens promessas do vôlei em campeonatos mundiais e os principais nomes do tênis e do atletismo em competições de alto nível ao redor do globo. Confira os destaques da semana com o Lance! no Radar Olímpico.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Basquete: Brasil avança à semifinal da AmeriCup
A seleção brasileira masculina de basquete está na semifinal da AmeriCup 2025. A equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrović garantiu sua vaga entre as quatro melhores do continente ao derrotar a República Dominicana por 94 a 82, em partida disputada nesta quinta-feira.
O Brasil demonstrou força coletiva e contou com atuações inspiradas de seus principais jogadores para superar os dominicanos. Agora, a seleção aguarda o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Uruguai para conhecer seu adversário na busca por uma vaga na grande final do torneio.
Vôlei de Base: Pódio para as mulheres, eliminação para os homens no Mundial Sub-21
A semana foi de emoções distintas para as seleções brasileiras de vôlei no Mundial Sub-21. A equipe feminina conquistou a medalha de bronze na competição, confirmando a força da nova geração. Além do lugar no pódio, o Brasil teve a central Luana Kuskowski eleita para a seleção do campeonato, um reconhecimento individual importante.
Já a seleção masculina não teve o mesmo sucesso e foi eliminada precocemente na primeira fase do torneio, após uma derrota para a Bulgária. A campanha abaixo do esperado serve de aprendizado para os jovens atletas em sua jornada de desenvolvimento.
Tênis: Bia Haddad avança no US Open, João Fonseca se despede
Nas quadras rápidas de Nova York, os tenistas brasileiros vivem momentos diferentes no US Open, o último Grand Slam da temporada. Bia Haddad Maia segue firme na competição e já alcançou a terceira rodada da chave de simples feminina, demonstrando consistência e poder de superação em seus jogos.
Por outro lado, a jovem promessa João Fonseca, que vinha de uma boa sequência, foi eliminado na segunda rodada. Apesar da derrota, a participação em mais um torneio deste calibre representa uma valiosa experiência para o tenista em seu primeiro ano completo no circuito profissional.
Tênis de Mesa: Fim da invencibilidade de Calderano
Uma sequência impressionante chegou ao fim para Hugo Calderano. O mesa-tenista número 1 do Brasil e um dos melhores do mundo foi eliminado nas quartas de final do WTT Champions de Macau. A derrota interrompeu uma longa série invicta do atleta, que vinha dominando seus adversários nos últimos torneios. Apesar do revés, Calderano segue em ótima fase e como um dos favoritos em todas as competições que disputa.
Atletismo: Brasileiros na final da Diamond League
A elite do atletismo mundial se reuniu em Zurique, na Suíça, para as finais da Diamond League, o principal circuito de competições da modalidade. O Brasil foi representado por dois atletas: Almir dos Santos, no salto triplo, e Matheus Lima, nos 400 metros com barreiras.
Ambos os atletas competiram em alto nível contra os melhores do mundo em suas respectivas provas e terminaram suas participações na quinta colocação. Os resultados consolidam a presença brasileira entre os destaques do atletismo internacional.
Copa Mundo do Futsal Feminino: Cascavel é a capital da modalidade
O foco do futsal feminino mundial está voltado para o Brasil nesta semana. A cidade de Cascavel, no Paraná, sedia a Copa Mundo do Futsal Feminino, um dos principais torneios de clubes do planeta. A competição reúne grandes equipes do Brasil, Argentina, Colômbia, Rússia e Estados Unidos em busca do prestigioso título. O time da casa, o Stein Cascavel, atual campeão, luta pelo tetracampeonato e representa a força da modalidade no país.
- Matéria
- Mais Notícias