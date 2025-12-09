Gabi Guimarães ganha novo patrocinador

Gabi Guimarães, jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, tem uma nova marca patrocinadora. Agora, a atleta é parceira da Melitta. A marca já patrocina o técnico da equipe, José Roberto Guimarães, e a influenciadora digital Renata Heilborn.

— Estar junto a uma marca que acredita nos valores do esporte é motivo de muito orgulho para mim. Estou super feliz em ter a Melitta como minha parceira, tendo o café, um produto que tem tudo a ver com o Brasil, junto comigo. Vai somar ainda mais a minha carreira e espero que a gente siga caminhando junto nessa missão de levar o esporte brasileiro cada vez mais longe — afirma Gabi Guimarães.

A ponteira do Conegliano e capitã da seleção brasileira de vôlei é considerada na atualidade a melhor atleta de vôlei do mundo, sendo destaque no Campeonato Italiano da modalidade. Com um currículo extenso de títulos coletivos e individuais, a jogadora natural de Minas Gerais chega para agregar o time da marca.

Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução / Instagram)

Medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio e Paris, Gabi também foi campeã da Superliga de Vôlei pela equipe do Minas Tênis Clube, uma das mais vitoriosas dos últimos tempos, e que desde 2019 também conta com o patrocínio da marca de cafés.

Próximos jogos do Conegliano, time de Gabi Guimarães, no Mundial de Vôlei

Quarta (10) - 17h - Conegliano x Zamalek

Quinta (11) - 13h30 - Conegliano x Praia Clube

Programação da fase final

13 de dezembro

13h - semifinal 1

16h30 - semifinal 2

14 de dezembro