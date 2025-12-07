O Campeonato Brasileiro chegou ao fim, neste domingo (7), com Ceará, Fortaleza, Sport e Juventude rebaixados para a segunda divisão. Após o resultado, torcedores do Flamengo mandaram recado ao atacante Deyverson, que caiu com o Leão do Pici.

O jogador foi algoz do clube carioca na final da Libertadores de 2021. Deyverson foi autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o Rubro-Negro na decisão daquele ano. Ele ficou marcado por provocações depois do feito.

Quatro anos depois, o atacante foi rebaixado para a Série B do Brasileirão com o Fortaleza. O cenário motivou os torcedores do Flamengo a dispararem provocações contra o atleta. Veja abaixo:

Como foi Botafogo x Fortaleza

Texto por: Marcio Dolzan

Precisando vencer para ter chances de carimbar vaga direta na Libertadores, o Botafogo fez um primeiro tempo com maior volume de jogo, tentando ocupar o campo adversário. O time, porém, tinha dificuldades em penetrar na área do Fortaleza, e por isso abusava das jogadas de linha de fundo, com Vitinho e Alex Telles.

Além disso, brigando pela permanência na Série A e vindo de nove jogos de invencibilidade, o Fortaleza de Martín Palermo demonstrou muito organização tática. E eficiência. Aos 16, Breno Lopes apanhou sobra de bola na entrada da área e bateu forte para abrir o marcador.

Com o placar favorável, a equipe cearense se fechou na defesa e passou a utilizar a cera e a catimba. Qualquer reposição de bola era demorada, mas isso não afetou o Botafogo; o time seguiu trabalhando a bola e buscando espaços. E, aos poucos, os diferenciais técnicos do time foram aparecendo. Até que, aos 48, Montoro pegou sobra de bola na entrada da área, levantou a cabeça e colocou a bola no ângulo esquerdo de Breno, igualando o placar.

O jogo recomeçou elétrico no segundo tempo. Arthur Cabral virou para o Botafogo logo aos 2, e Barrera faria o terceiro quatro minutos depois. Mas Paulo César Zanovelli foi chamado ao VAR e anulou o gol por causa de pênalti cometido por Marçal no início da jogada. Bareiro cobrou e deixou tudo igual.

A igualdade deixou o jogo tenso e aberto até o fim. Afinal, um gol do Fortaleza tiraria do Botafogo qualquer chance de vaga direta na Libertadores. E um do alvinegro poderia decretar o rebaixamento do Fortaleza. Foi o que aconteceu: aos 38, Marçal subiu mais que a defesa tricolor após o escanteio e, de cabeça, fez 3 a 2. Mateo Ponte, no fim, ainda faria.

Como ficou a situação de cada um

Com o resultado, o Botafogo encerra o Brasileirão na 6ª posição, ainda sem vaga direta na Libertadores. O Fortaleza, por sua vez, está rebaixado