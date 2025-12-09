Tifanny exalta carinho da torcida antes do Mundial: 'sei que venci'

O ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu quase veio abaixo quando a oposta Tifanny, uma das principais jogadoras do Osasco, entrou no local. Mesmo não podendo defender a equipe no Mundial de Clubes, ela foi ao ginásio e recebeu o carinho da torcida que já defende há quatro temporadas.

— Sabe aquele orgulho que a gente tem de vencer? É isso que eu sinto quando eles gritam meu nome, eu sei que eu venci. Eu venci o preconceito, eu venci a dificuldade, tudo o que eu podia vencer, por poder ser hoje essa referência - disse a jogadora.

Peça fundamental do elenco que conquistou a tríplice coroa na temporada 2024/2025, com os títulos do Campeonato Paulista, Copa Brasil e Superliga, Tifanny costuma ser uma das atletas mais reverenciadas pela torcida do Osasco.

— A torcida grita o meu nome e dentro de quadra eu luto por cada bola, eu faço isso por eles. O espelho que eu sou para as crianças, para outros atletas, sabendo que eu fiz o meu melhor como atleta, como ser humano. Quando eles gritam "É Tifanny", eles estão dizendo "É, Tifanny, você é vencedora, você é merecedora" - finalizou.

O prazo para inscrição de novas atletas no Mundial se encerrou na última segunda-feira (8), véspera do início da competição, e não houve tempo hábil para concluir os processos burocráticos com a Federação Internacional de Vôlei (FIVB), que seguem em sigilo. Mesmo assim, a jogadora acompanhou o elenco e está concentrada junto com o time. Em suas redes sociais, ela tem compartilhado momentos no hotel com as companheiras de equipe e mensagens de apoio que tem recebido dos torcedores.

Oposta atendeu os fãs e acompanha estreia do Osasco da arquibancada (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Osasco estreia contra o Alianza Lima

Nesta terça-feira (9), Osasco e Alianza Lima se enfrentam na estreia de ambos os times no Mundial de Clubes feminino de vôlei 2025. A partida, válida pelo Grupo B, acontece às 20h30 (de Brasília), na Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo (SP).

Antes da partida do Osasco, também pelo Grupo B, o italiano Scandicci, de Ekaterina Antropova, venceu o Zhetysu, do Cazaquistão, por 3 sets a 0.

