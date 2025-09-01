menu hamburguer
AO VIVO: Italo e Yago na final da WSL; acompanhe com imagens

Brasil busca mais um título na competição

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
18:03
Atualizado há 1 minutos
Italo Ferreira e Yago Dora disputam nesta segunda-feira (1) a final da WSL (Liga Mundial de Surfe). As baterias masculinas começaram a partir das 18h10 (de Brasília) com Italo Ferreira enfrentando Jack Robinson. Por ser líder do campeonato, Yago Dora está na bateria que define o campeão. O Sportv 2 transmite a final da WSL e o Lance! segue em tempo real. ➡️ Clique para assistir no Sportv
ATUALIZAÇÃO: Italo Ferreira volta à disputa na bateria 2

Acompanhe os resultados das baterias em tempo real

Bateria 1: Italo Ferreira (BRA) x Jack Robinson

SurfistaNOTA 1NOTA 2NOTA 3NOTA 4NOTA 5NOTA 6NOTA 7TOTAL

Italo Ferreira

3.00

6.50

1.70

6.83

3.53

7.50

5.67

14.33

Jack Robinson

3.83

0.83

0.63

0.40

2.00

1.77

1.77

5.83

Italo fez a estreia do masculino no mar de Fiji. Enfrentando Jack Robinson, ele dominou a primeira bateria, estando sempre a frente do australiano. Ao final, ele conseguiu ficar com 8,5 a mais que Robinson. Ele enfrenta Griffin Colapinto na segunda bateria.

Bateria 2: Griffin Colapinto x Italo Ferreira

SurfistaNOTA 1NOTA 2NOTA 3NOTA 4NOTA 5TOTAL

Griffin Colapinto

6.00

6.00

Italo Ferreira

6.27

6.27

Bateria 3: Jordy Smith x Vencedor da B2

SurfistaNOTA 1NOTA 2NOTA 3NOTA 4NOTA 5TOTAL

Jordy Smith

-

Bateria 4: Yago Dora (BRA) x Vencedor da B3

SurfistaNOTA 1NOTA 2NOTA 3NOTA 4NOTA 5TOTAL

Yago Dora

-

