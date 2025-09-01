AO VIVO: Italo e Yago na final da WSL; acompanhe com imagens
Brasil busca mais um título na competição
Italo Ferreira e Yago Dora disputam nesta segunda-feira (1) a final da WSL (Liga Mundial de Surfe). As baterias masculinas começaram a partir das 18h10 (de Brasília) com Italo Ferreira enfrentando Jack Robinson. Por ser líder do campeonato, Yago Dora está na bateria que define o campeão. O Sportv 2 transmite a final da WSL e o Lance! segue em tempo real. ➡️ Clique para assistir no Sportv
ATUALIZAÇÃO: Italo Ferreira volta à disputa na bateria 2
Acompanhe os resultados das baterias em tempo real
Bateria 1: Italo Ferreira (BRA) x Jack Robinson
|Surfista
|NOTA 1
|NOTA 2
|NOTA 3
|NOTA 4
|NOTA 5
|NOTA 6
|NOTA 7
|TOTAL
Italo Ferreira
3.00
6.50
1.70
6.83
3.53
7.50
5.67
14.33
Jack Robinson
3.83
0.83
0.63
0.40
2.00
1.77
1.77
5.83
Italo fez a estreia do masculino no mar de Fiji. Enfrentando Jack Robinson, ele dominou a primeira bateria, estando sempre a frente do australiano. Ao final, ele conseguiu ficar com 8,5 a mais que Robinson. Ele enfrenta Griffin Colapinto na segunda bateria.
Bateria 2: Griffin Colapinto x Italo Ferreira
|Surfista
|NOTA 1
|NOTA 2
|NOTA 3
|NOTA 4
|NOTA 5
|TOTAL
Griffin Colapinto
6.00
6.00
Italo Ferreira
6.27
6.27
Bateria 3: Jordy Smith x Vencedor da B2
|Surfista
|NOTA 1
|NOTA 2
|NOTA 3
|NOTA 4
|NOTA 5
|TOTAL
Jordy Smith
-
Bateria 4: Yago Dora (BRA) x Vencedor da B3
|Surfista
|NOTA 1
|NOTA 2
|NOTA 3
|NOTA 4
|NOTA 5
|TOTAL
Yago Dora
-
