AO VIVO: Italo e Yago na final da WSL; acompanhe com imagens

Italo Ferreira e Yago Dora disputam nesta segunda-feira (1) a final da WSL (Liga Mundial de Surfe). As baterias masculinas começaram a partir das 18h10 (de Brasília) com Italo Ferreira enfrentando Jack Robinson. Por ser líder do campeonato, Yago Dora está na bateria que define o campeão. O Sportv 2 transmite a final da WSL e o Lance! segue em tempo real. ➡️ Clique para assistir no Sportv

ATUALIZAÇÃO: Italo Ferreira volta à disputa na bateria 2

continua após a publicidade

Acompanhe os resultados das baterias em tempo real

Bateria 1: Italo Ferreira (BRA) x Jack Robinson

Surfista NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 NOTA 6 NOTA 7 TOTAL Italo Ferreira 3.00 6.50 1.70 6.83 3.53 7.50 5.67 14.33 Jack Robinson 3.83 0.83 0.63 0.40 2.00 1.77 1.77 5.83

Italo fez a estreia do masculino no mar de Fiji. Enfrentando Jack Robinson, ele dominou a primeira bateria, estando sempre a frente do australiano. Ao final, ele conseguiu ficar com 8,5 a mais que Robinson. Ele enfrenta Griffin Colapinto na segunda bateria.

Bateria 2: Griffin Colapinto x Italo Ferreira

Surfista NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 TOTAL Griffin Colapinto 6.00 6.00 Italo Ferreira 6.27 6.27

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bateria 3: Jordy Smith x Vencedor da B2

Surfista NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA 5 TOTAL Jordy Smith -

Bateria 4: Yago Dora (BRA) x Vencedor da B3